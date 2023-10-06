Президент Беларуси: у нас 200-250 тысяч поляков живёт, наших – это мои поляки, они у нас у власти
Новости Беларуси. Глава государства сегодня, 6 октября, посетил учебный объект Министерства обороны в Брестской области, где подробно ознакомился с его «начинкой» (и не только технической), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ну, а после Президент ответил на вопросы журналистов. Их было немало.
Вот еще одно удивление для тех, кто не привык думать. Александр Лукашенко прямо сказал, что не заинтересован в развале Европейского союза, а поведение поляков к этому может привести.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я категорически поддерживаю существование Европейского союза, потому что это одна из опор нашей планеты: США, ЕС, Китай, индусы, россияне, там поменьше, но это опоры. Особенно США и ЕС. Если рухнет Европейский союз, будет жарко всем. Но очень надеюсь, нутром чую, что Германия и в целом Европа, Франция тоже, поворачиваются в нашу сторону. Есть такая надежда.
И если новая будет власть в Польше. Думаю, что они не дураки – со стороны понаблюдали – они в этом направлении разворот совершат. Вот этом плане мы все это воспринимаем, а все остальное – это болтовня. Они уже говорят: вот не было бы Лукашенко, нам надо было бы придумать. Оказывается, Лукашенко стал у них каким-то камнем преткновения, споров, точек пересечения в их внутриполитической борьбе. Не знаю, плохо это или хорошо. Наверное, не совсем плохо, если они о наших проблемах начинают говорить и начинают не только говорить, но и где-то считаются с нашей позицией. Все остальное – это болтовня.
Как можно на референдум нести вопрос: «Мы будем сносить стену, которую построили на границе с Беларусью или не будем». Да поляки же умные люди, здравомыслящие, такие как мы, подумают и скажут, мол построили уже 500 млн долларов или евро вложили, половину – украли, толку от этой стены нет, но сейчас что: еще 200 млн, чтобы снести? Да пусть уже стоит. Но, а как иначе они ответят. А они уже потом будут использовать этот фактор, что вот население поддержало их в борьбе с эмигрантами. Поэтому да, сегодня идет активная вакханалия вокруг выборов, это мы понимаем, это естественно. Кто там придет к власти, это зависит от польского населения, но единственное, в чем мы вмешиваемся в эти выборы – мы не хотим, чтобы поляки считали нас чужими людьми – врагами.
Мы этого не хотим! Мы никогда не ставили своей целью обострять, даже не воевать с поляками, а обострять с ними отношения – нам это не надо. У нас 200-250 тысяч поляков живет, правда, наших, это мои поляки. Я всегда так подчеркиваю: это поляки, но это мои поляки. И они не хотят в Польшу ехать. Они здесь живут и будут жить. Вот губернатор один, второй они здесь на западе в основном живут, они им проблем никаких не доставляют. Они у нас у власти эти поляки.
Я хочу, чтобы поляки знали, что здесь происходит. Они знают! Они же к нам приезжают. Вы живете в Бресте, вы видите: мы не закрыли, а наоборот открыли им границу. Да, ребята, у вас сегодня туговато там с нефтью, газом. Благо старшему брату, мы имеем и газ и нефть. Вы хотите приехать, топливо купить – покупайте. Хотите гвозди, топор у нас купить – продадим вам. Хотите покушать подешевле купить, пожалуйста! Когда мы у них эти топоры, гвозди покупали. Люди пусть общаются, не надо закрываться. «Нет! Мы людей сюда своих не пустим» – латыши, литовцы, поляки. Почему? Потому что Вольфович с Хрениным и Тертелем их вербуют в спецслужбы. Какая глупость! Если нам надо завербовать кого-то, есть правило определенное, наработки определенные есть. Поэтому никто их не хватает на границе и не вербует – об этом же говорят поляки, латыши и литовцы.
Их никто не вербует! Это была бы глупость несусветная, не дай бог, я узнал бы об этом! Они бы перечеркнули все, что мы делали по поводу вот этих открытости, отсутствия виз – это бы все перечеркнуло: «А вот вербуете». Ну, безголовые, они уже ничего не могут придумать существенного, чтобы с нами бороться и чтобы сдерживать вот этих людей из Польши, Литвы и Латвии к нам. А люди, побывав здесь, возвращаются домой, говорят: нормальная страна, нормальные люди – они и это окно хотят закрыть. Люди разберутся во всем.
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