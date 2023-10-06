Президент Беларуси: у нас 200-250 тысяч поляков живёт, наших – это мои поляки, они у нас у власти

Новости Беларуси. Глава государства сегодня, 6 октября, посетил учебный объект Министерства обороны в Брестской области, где подробно ознакомился с его «начинкой»‎ (и не только технической), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ну, а после Президент ответил на вопросы журналистов. Их было немало. Вот еще одно удивление для тех, кто не привык думать. Александр Лукашенко прямо сказал, что не заинтересован в развале Европейского союза, а поведение поляков к этому может привести.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я категорически поддерживаю существование Европейского союза, потому что это одна из опор нашей планеты: США, ЕС, Китай, индусы, россияне, там поменьше, но это опоры. Особенно США и ЕС. Если рухнет Европейский союз, будет жарко всем. Но очень надеюсь, нутром чую, что Германия и в целом Европа, Франция тоже, поворачиваются в нашу сторону. Есть такая надежда. И если новая будет власть в Польше. Думаю, что они не дураки – со стороны понаблюдали – они в этом направлении разворот совершат. Вот этом плане мы все это воспринимаем, а все остальное – это болтовня. Они уже говорят: вот не было бы Лукашенко, нам надо было бы придумать. Оказывается, Лукашенко стал у них каким-то камнем преткновения, споров, точек пересечения в их внутриполитической борьбе. Не знаю, плохо это или хорошо. Наверное, не совсем плохо, если они о наших проблемах начинают говорить и начинают не только говорить, но и где-то считаются с нашей позицией. Все остальное – это болтовня.

Как можно на референдум нести вопрос: «Мы будем сносить стену, которую построили на границе с Беларусью или не будем». Да поляки же умные люди, здравомыслящие, такие как мы, подумают и скажут, мол построили уже 500 млн долларов или евро вложили, половину – украли, толку от этой стены нет, но сейчас что: еще 200 млн, чтобы снести? Да пусть уже стоит. Но, а как иначе они ответят. А они уже потом будут использовать этот фактор, что вот население поддержало их в борьбе с эмигрантами. Поэтому да, сегодня идет активная вакханалия вокруг выборов, это мы понимаем, это естественно. Кто там придет к власти, это зависит от польского населения, но единственное, в чем мы вмешиваемся в эти выборы – мы не хотим, чтобы поляки считали нас чужими людьми – врагами. Мы этого не хотим! Мы никогда не ставили своей целью обострять, даже не воевать с поляками, а обострять с ними отношения – нам это не надо. У нас 200-250 тысяч поляков живет, правда, наших, это мои поляки. Я всегда так подчеркиваю: это поляки, но это мои поляки. И они не хотят в Польшу ехать. Они здесь живут и будут жить. Вот губернатор один, второй они здесь на западе в основном живут, они им проблем никаких не доставляют. Они у нас у власти эти поляки.