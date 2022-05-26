Все хотят быть стримерами и блогерами. Как поднять престиж рабочих профессий?

Утверждение, что рабочие специальности низкооплачиваемые и малопривлекательные, прочно укрепилось в сознании общества. Сегодня в инженерных отраслях катастрофически не хватает рук. О том, почему сложилась такая ситуация и как поднять престиж рабочей профессии, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Блогеры и киберспортсмены очень хорошо умеют рассказать о своей профессии

Ольга Повод, мама:

Дети сейчас сами думают, когда их спрашиваешь, что какие-то профессии, типа блогера или кого-то еще, лучше и интереснее. На мой взгляд, те же самые блогеры, киберспортсмены или кто-то еще очень хорошо умеют о своей профессии рассказать. Информация эта очень доступна и преподносится очень вкусно. А информации о том, что такое рабочая профессия, на самом деле не так много. Вкусно ее точно никто не рассказывает. Что мы видим про рабочие профессии? Это ударник труда, он что-то сделал, такой молодец. А человека не показывают, про него интересно не рассказывают и не зажигают этим детей. Я думаю, что это, наверное, труд не только родителей. Также, наверное, системы образования и всех остальных. Мы сталкиваемся гораздо чаще с рекламой рабочих профессий, чем сейчас думаем Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Я, пожалуй, соглашусь, что действительно, когда мы видим людей, которые с любовью говорят о том, что они делают, им это в радость – это во многом меняет отношение. Александра, вы как считаете, это стереотип советских времен, когда еще какой-то престиж профессия имела, а сейчас со временем уважение в обществе исчезает? Хотя в советские времена все киноленты – кто был на первых полосах газет советских? – это люди опять-таки рабочих профессий.

Александра Петрова, заместитель начальника главного управления профобразования Министерства образования:

На самом деле рабочие профессии – это такой многогранный рынок. В Республике Беларусь порядка четырех тысяч рабочих профессий. Еще у нас две тысячи специалистов, которые могут иметь как высшее, так и среднее специальное образование. Это очень неоднозначно. Я, конечно, согласна с Ольгой по многим вопросам. Важно, насколько успешен человек в определенном виде деятельности, которую он любит, постигает, в которой он готов развиваться. Мы с вами сталкиваемся гораздо чаще с той же рекламой рабочих профессий, чем сейчас думаем. Давайте вспомним даже ряд передач, которые очень часто идут как по телевидению, так и на различных интернет-каналах, которые связаны – простейший пример – с профессией повара. Мне кажется, сейчас очень распиаренные передачи, цикл каждый из нас может назвать. Татьяна Савчик:

Практически на каждом канале есть какая-то своя.

Александра Петрова:

Фактически, да. Мне кажется, что уже профессия стала медийной, преподносится с разных сторон. Можем видеть и другие профессии. Правда, хотелось бы, конечно, чтобы у нас тоже было больше таких передач. У меня в семье много мужчин. Ряд передач смотрели о кузнецах, например. Это, конечно, не совсем каналы белорусские или русскоязычные, но вместе с тем такие передачи есть. Довольно зрелищно преподносят в соревновательном режиме описание определенных технических профессий. Поэтому, мне кажется, конечно, рациональность в том, чтобы подавать профессию с точки зрения успешности конкретного человека, интереса высокотехнологичных приемов, которые он выполняет. Это все можно снимать. Ваш посыл к тем передачам, фильмам, которые снимались в Советском Союзе, очень, мне кажется, актуальный. Потому что, когда показывается через жизнь, какие-то успешные моменты – это воспринимается людьми совершенно по-другому. Каждое учреждение образования имеет свой Telegram-канал

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, прямо в рекламе должно идти крупным текстом: соцпакет, такая-то заработная плата. Это сразу будет подкупать. Александра Петрова:

Мы с вами можем просто даже для интереса зайти в поисковик либо посмотреть телевидение – мне кажется, что ряд приглашений на работу мы увидим в строке даже за день. Алеся Лакина:

Мне просто кажется, никто не лазит в поиск. Все хотят быть стримерами, блогерами, потому что все сидят в соцсетях. Не проще ли открыть специальность новую – блогер? Чтобы блогер вещал определенную информацию, которая нужна. Опять же, привлечение на какие-то профессии.

Александра Петрова:

Если вы зайдете в Telegram-каналы и напишете запрос: хочу поступить, например, в колледж. Запросы могут быть разные. Каждое учреждение образования имеет свой Telegram-канал. В интернете масса рекламы учреждений образования. Если сайт учреждения образования мы откроем, там вплоть до виртуальных экскурсий по мастерским учреждения образования. Там будут мероприятия, которые проводятся, участие в конкурсах профмастерства, достижения, оборудование, мастер-классы, которые проводятся в учреждениях образования, в том числе для школьников разного возраста. Работа разнообразная, ее надо ориентировать на ту аудиторию, которая ей должна пользоваться. Алеся Лакина:

Александра, главное, как ее подать. Александра Петрова:

Абсолютно согласна. Алеся Лакина:

Мне кажется, психолог нам не даст соврать, потому что сейчас поколение новое. Они не смотрят на какие-то скучные экскурсии по производству. Их нужно чем-то зацепить. Ольга, как это сделать?