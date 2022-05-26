«Понимать, как всё устроено изнутри». Как выбрать профессию и что нужно для того, чтобы стать хорошим руководителем?

Алеся Лакина , ведущая ток-шоу: Как вы считаете, Ольга, может быть, правильно сначала получить среднее какое-то образование, а потом идти уже на высшее? Чтобы быть хорошим руководителем, мне кажется, нужно пройти весь путь, чтобы понимать, как все устроено изнутри.

Утверждение, что рабочие специальности низкооплачиваемые и малопривлекательные, прочно укрепилось в сознании общества. Сегодня в инженерных отраслях катастрофически не хватает рук. О том, почему сложилась такая ситуация и как поднять престиж рабочей профессии, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Ольга Михайлова, психолог-профориентолог:

Можно отучиться, после девятого класса действительно получить какую-то специальность, которая поможет устроиться. Можно пройти короткие какие-то курсы после школы за четыре-шесть месяцев и тоже куда-то устроиться на работу. Потом отучиться уже в университете. Когда ты понимаешь, что я хочу стать юристом: я поработал в юридической конторе, раскладывал бумажки, поварился в этом, пообщался со специалистами – это мое.

Алеся Лакина:

Нас как врачей, допустим, на практике заставляли делать работу медсестры, чтобы мы знали, как это устроено, смогли в дальнейшем контролировать медсестер – правильно ли он все делают.

Ольга Михайлова:

Я не знаю, это правильно или неправильно. Вообще, не люблю таких суждений – это хорошо или плохо. Возможно, если они так поступали, видели какое-то зерно в этом. Я тут не могу судить.