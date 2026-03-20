Женщина хочет иметь ребенка – значит, святая! Лукашенко про ЭКО

В Беларуси уже действует программа по предоставлению одной бесплатной попытки ЭКО, финансирует которую государство. Благодаря этому за последние четыре года на свет появились 2528 малышей. И, как было доложено Президенту, данная процедура становится все более востребованной. Документ, представленный 20 марта Президенту, предполагает вторую бесплатную попытку ЭКО. И Президент настроен дать женщинам эту возможность. Александр Лукашенко подчеркнул, нужно делать все, чтобы женщина была счастлива и в этом вопросе со стороны государства должны быть приняты все необходимые меры.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Данная процедура становится все более востребованной, как меня вы информируете. По существу ЭКО является одной из мер, направленных на улучшение демографической ситуации. Ну, это не самое главное. Главное, что женщина хочет иметь ребенка. Слава Богу. Это святая, значит, женщина. И мы всячески, если не можем естественным образом, я в общем говорю про мужиков, ну надо как-то помогать. Какие это неправильные морально-нравственные ориентиры?

Дети – это святое. Вы мое отношение к детям знаете. Поэтому я как Президент, а вы как мои подчиненные, мы должны делать все, и не только в Год женщины, чтобы женщина была счастлива. А какое счастье у женщины, если у нее нет детей? Поэтому дети – это счастье нашей женщины. И мы должны сделать все для того, чтобы она могла родить. Вот это главное и для Года женщины, и в последующем – на всю ее жизнь.