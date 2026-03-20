Прямой эфир

Женщина хочет иметь ребенка – значит, святая! Лукашенко про ЭКО

20 марта 2026 10:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Главными подходами при проведении ЭКО за счет государства должны быть либеральные подходы для женщин и применение передовых технологий. Об этом заявил Александр Лукашенко, заслушивая доклад о проекте указа «О проведении экстракорпорального оплодотворения», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Женщина хочет иметь ребенка – значит, святая! Лукашенко про ЭКО-2

В Беларуси уже действует программа по предоставлению одной бесплатной попытки ЭКО, финансирует которую государство. Благодаря этому за последние четыре года на свет появились 2528 малышей. И, как было доложено Президенту, данная процедура становится все более востребованной. Документ, представленный 20 марта Президенту, предполагает вторую бесплатную попытку ЭКО. И Президент настроен дать женщинам эту возможность. Александр Лукашенко подчеркнул, нужно делать все, чтобы женщина была счастлива и в этом вопросе со стороны государства должны быть приняты все необходимые меры.   

Женщина хочет иметь ребенка – значит, святая! Лукашенко про ЭКО-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Данная процедура становится все более востребованной, как меня вы информируете. По существу ЭКО является одной из мер, направленных на улучшение демографической ситуации. Ну, это не самое главное. Главное, что женщина хочет иметь ребенка. Слава Богу. Это святая, значит, женщина. И мы всячески, если не можем естественным образом, я в общем говорю про мужиков, ну надо как-то помогать. Какие это неправильные морально-нравственные ориентиры?

Дети – это святое. Вы мое отношение к детям знаете. Поэтому я как Президент, а вы как мои подчиненные, мы должны делать все, и не только в Год женщины, чтобы женщина была счастлива. А какое счастье у женщины, если у нее нет детей? Поэтому дети – это счастье нашей женщины. И мы должны сделать все для того, чтобы она могла родить. Вот это главное и для Года женщины, и в последующем – на всю ее жизнь.

Женщина хочет иметь ребенка – значит, святая! Лукашенко про ЭКО-6

Сегодня первая бесплатная попытка ЭКО в Беларуси приводит к беременности примерно в 40 % случаев – это один из лучших показателей в Европе. Остаются 60 % женщин, которые не забеременели. Именно у них и будет востребована вторая попытка за счет государства. 

# Александр Лукашенко # процедура ЭКО # Дети # Беременность и роды

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске перекрыли канал незаконной миграции
20 марта 2026 10:40

В Минске перекрыли канал незаконной миграции

Лучший выбор для здоровья! В НАН рассказали всю правду о безопасности современного рапсового масла
20 марта 2026 10:17

Лучший выбор для здоровья! В НАН рассказали всю правду о безопасности современного рапсового масла

Не бойтесь ярких акцентов! Какую сумку выбрать на весну – разобрались со стилистом
20 марта 2026 10:06

Не бойтесь ярких акцентов! Какую сумку выбрать на весну – разобрались со стилистом