Президент советует ориентироваться на самые передовые мировые практики при проведении ЭКО – Петкевич

Нужно делать все, чтобы женщина была счастлива, а счастье женщины – в детях. Об этом Александр Лукашенко заявил, заслушивая доклад о проекте указа «О проведении экстра-корпорального оплодотворения», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Либерализация, передовые технологии и второй бесплатный шанс – таков подход, который Президент обозначил для программы ЭКО. Заместитель премьер-министра Наталья Петкевич в разговоре с журналистами поделилась деталями проекта указа, который будет готов в ближайшее время. Главные новации – две бесплатные попытки и право для одиноких женщин. При этом расширяется и возрастной ценз: первая процедура ЭКО – до 40 лет, вторая – до 49.

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

По-прежнему сохраняется принцип, что бесплатная программа ЭКО будет осуществляться только в государственных медицинских учреждениях. Статистика показывает, что эффективность ЭКО в государственных учреждениях здравоохранения значительно выше. И, конечно, если государство уже берет на себя эти обязательства дать женщине возможность получить бесплатную процедуру ЭКО, то государство должно и гарантировать максимально сделать так, чтобы это все прошло эффективно, на высоком уровне, с гарантированным сохранением здоровья как матери, так и ребенку. Еще один очень важный момент, глава государства отдельно акцентировал на это внимание, чтобы еще раз мы посмотрели на самые передовые мировые практики, высокотехнологичные, при проведении процедуры ЭКО на всех стадиях и все, что надо, в том числе, если потребуются на это дополнительные денежные средства, чтобы все это было в стране.