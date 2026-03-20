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Президент советует ориентироваться на самые передовые мировые практики при проведении ЭКО – Петкевич

20 марта 2026 13:40
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Нужно делать все, чтобы женщина была счастлива, а счастье женщины – в детях. Об этом Александр Лукашенко заявил, заслушивая доклад о проекте указа «О проведении экстра-корпорального оплодотворения», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Женщина хочет иметь ребенка – значит, святая! Лукашенко про ЭКО

Президент советует ориентироваться на самые передовые мировые практики при проведении ЭКО – Петкевич-2

Либерализация, передовые технологии и второй бесплатный шанс – таков подход, который Президент обозначил для программы ЭКО. Заместитель премьер-министра Наталья Петкевич в разговоре с журналистами поделилась деталями проекта указа, который будет готов в ближайшее время. Главные новации – две бесплатные попытки и право для одиноких женщин. При этом расширяется и возрастной ценз: первая процедура ЭКО – до 40 лет, вторая – до 49.

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:
По-прежнему сохраняется принцип, что бесплатная программа ЭКО будет осуществляться только в государственных медицинских учреждениях. Статистика показывает, что эффективность ЭКО в государственных учреждениях здравоохранения значительно выше. И, конечно, если государство уже берет на себя эти обязательства дать женщине возможность получить бесплатную процедуру ЭКО, то государство должно и гарантировать максимально сделать так, чтобы это все прошло эффективно, на высоком уровне, с гарантированным сохранением здоровья как матери, так и ребенку. Еще один очень важный момент, глава государства отдельно акцентировал на это внимание, чтобы еще раз мы посмотрели на самые передовые мировые практики, высокотехнологичные, при проведении процедуры ЭКО на всех стадиях и все, что надо, в том числе, если потребуются на это дополнительные денежные средства, чтобы все это было в стране.

Президент советует ориентироваться на самые передовые мировые практики при проведении ЭКО – Петкевич-4

Сегодня первый бесплатный цикл ЭКО в Беларуси приводит к беременности примерно в 40% случаев – это один из лучших показателей в Европе. Остаются 60% женщин, которые не забеременели. Именно у них и будет востребован повторный шанс за счет государства.

# процедура ЭКО # Александр Лукашенко

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