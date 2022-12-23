«Хочется всё и сразу». В каком наряде встречать Новый год, чтобы привлечь удачу?

Анжелика Шестовец, астролог, представитель Авестийской школы астрологии:

Поддержу красный цвет – я бы определила знаком фортуны в этом году. Этот цвет – фаворит, на мой взгляд. Потому что, если рассматривать с позиции смысла, который мы вкладываем, что за каждым цветом стоит, то красный цвет символически соответствует планете Марс. Именно Марс в эту новогоднюю ночь будет находиться в уникальном месте. Это точки фортуны, в астрологии они называются королевским градусом, королевскими точками. Марс связан с проявлением инициатив, с агрессивным напором в своих действиях, движениях. Это планета, которая связана с активным действием. Поэтому, встречая Новый год в этом цвете, безусловно, мы закладываем какой-то смысл новых уникальных начал, прорывных действий. Если говорить о смысле. Сатурн – черный цвет. Я уже сразу выдаю планету, которая с ним связана. С черным цветом символически связан Сатурн. Эта планета связана с порядком, с упорядочиванием чего бы то ни было, систематизацией. В данном случае он актуален не только на Новый год, на Новый год в том числе. То есть красный цвет – это вперед, фортуна и везение в новых начинаниях, которые, конечно, у всех же есть, и необходимо это делать. Черный цвет – это структуризация чего бы то ни было. Я бы еще один цвет назвала, который связан именно с годом того самого кролика или кота. Поскольку это Юпитер в зодиакальном знаке Овна по восточному календарю, это символически связано с этим тотемным животным. Юпитер пурпурного цвета. Этот цвет очень хорош, если заложить в это какой-то смысл для людей, которые хотят каких-то прорывных действий – прорывов в области социальной реализации, приобретении каких-то новых навыков, профессий, в переходе с одного места на другое.

Алеся Лакина:

Анжелика, если хочется все и сразу? И прорывных, и упорядоченной быть.

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Нормальное желание, Алеся.