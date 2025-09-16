Новые многофункциональные спортплощадки появились в Могилёве

Комплекс включает еще и баскетбольную площадку. Особенно по душе он придется любителям воркаута. Сооружение рассчитано на любой возраст и физическую подготовку.

Одна из них расположена в Октябрьском районе. Подобные сооружения отлично зарекомендовали себя по всей стране. Силовые тренажеры, гимнастические кольца, рукоходы. Здесь каждый сможет подобрать нужное упражнение. Причем заниматься можно как индивидуально, так и командой.

Сергей Чертков, председатель Могилевского горисполкома:

Практика показывает, когда делаешь такое благоустройство хорошее, объекты спортивные, то и люди относятся совершенно по-другому. Потому что, собственно, эта часть их дома, они тут проводят время со своими детьми. И они первые заинтересованы, чтобы все это было в надлежащем виде сохранено.

Павел Сацукевич, работник Центра социального обслуживания населения Октябрьского района Могилева:

У меня есть ребенок, сегодня мы идем с ним гулять в одно место, вроде бы был пустырь. Завтра приходим, а там уже спортивная площадка. Есть и детские горки, многофункциональные силовые станции, есть и тренажеры. То есть приятно, что можно куда-то сходить с ребенком и не надо идти далеко. Ты можешь позаниматься сам, можешь прийти с ребенком и отдохнуть.

Проект «Спорт для всех» реализуется с 2021 года. За это время Президентский спортивный клуб при содействии местных властей открыл 106 спортивных объектов по всей стране. К концу этого года их станет уже 164. Только в Могилеве и области сейчас функционируют 47 площадок.