Подпалить бумажку, кинуть в бокал и выпить. Сбываются ли желания, загаданные в новогоднюю ночь?

Алеся Лакина , ведущая ток-шоу: Все мы, наверное, загадываем на Новый год какие-то желания. У кого какая традиция? Как загадываете желания? Подпалить бумажку, кинуть в бокал, выпить? Я, кстати, в прошлом году делала – не помогло, не сбылось. Инна, может, у вас какие-то секреты?

До Нового года осталась всего неделя. Еще столько всего надо успеть – купить подарки и поставить елочку. В общем, дел невпроворот. О том, как украсить квартиру, составить праздничное меню и какой наряд выбрать, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Инна Клейнова, стилист:

Для меня Новый год – это бой курантов. Именно когда бой курантов, ты поднимаешь бокал с шампанским, загадываешь желание – наверное, самые счастливые мгновения. Я жду именно их.

Алеся Лакина:

Сбывалось?

Инна Клейнова:

Сбывалось, но я загадывала несколько лет подряд.

Алеся Лакина:

Под бой курантов, насколько я знаю, надо успеть написать на бумажке, подпалить и еще это выпить. Я обожгла все пальцы в прошлом году. Я вообще не поняла людей, которые делают это каждый год.

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Я загадываю желание у себя в голове, просто его продумываю. Мне кажется, этого должно быть достаточно, чтобы оно сбылось. Я постоянно забываю, что загадываю, поэтому мне кажется, что все сбывалось.

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