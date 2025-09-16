Каким будет урожай льна в этом году? Подсмотрели за ходом уборки
На полях со льном кипит уборочная страда. Сбор урожая льна – это не просто процесс, а почти ритуал, который может растянуться по времени на полтора месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Природа в этом году испытывает тружеников полей на прочность: дожди в июле заставили аграриев притормозить на старте, но там, где есть любовь к земле и глубокое понимание технологии, трудности отступают. Как раньше говорили: «Лен и вымотает, лен и озолотит».
Наших специалистов в полях трудно вымотать, а вот в цене эта культура действительно только возрастает.
Об особенностях сбора северного шелка – Юлия Мычка.
Для непосвященного это просто скошенный лен. Для механизатора – инженерная задача. Раскладка валка строго регламентирована: семенные головки – справа, корни – слева. Это правило диктует технология. Уже на льнозаводе машина аккуратно отделит ценное волокно, не повредив семенные коробочки. Именно от работы таких, как Александр Марковский, напрямую зависит результат. Уже 10 лет механизатор работает с северным шелком белорусских полей.
Александр Марковский, механизатор предприятия «Шкловский льнозавод»:
Лен – культура немножко капризная. Влажный прессовать не будешь. И любит тепло. Весной рано не поедешь сеять, потому что холодно, в холодной земле он не всходит.
А это простой тест в полевых условиях – предварительная оценка качества урожая. Впереди – лабораторные исследования. Но уже сейчас суеверные аграрии осторожно намекают: лен в этом году однозначно лучше прошлогоднего.
Треста считается вылежанной, когда волокно легко отделяется от древесины.
На шкловском предприятии льном засеяно 23 поля – это больше 2,5 тысячи гектаров. Позади этап теребления, когда растение выдергивают с корнем и оставляют вылеживаться – «отдыхать» на поле. Сейчас урожай прессуют в рулоны. В планах на этот сезон заготовить 10 тысяч тонн тресты, чтобы загрузить предприятие на целый год.
Александр Качанов, главный агроном предприятия «Шкловский льнозавод»:
Если говорить про урожайность, то на данном этапе она оценивается – порядка 40-45 центнеров тресты. Это довольно хороший показатель в этом году. Погодные условия нам пока благоприятствуют. Поэтому мы прикладываем все усилия, чтобы в кратчайшие сроки завершить уборку, все спрессовать.
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