Каким будет урожай льна в этом году? Подсмотрели за ходом уборки

На полях со льном кипит уборочная страда. Сбор урожая льна – это не просто процесс, а почти ритуал, который может растянуться по времени на полтора месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Природа в этом году испытывает тружеников полей на прочность: дожди в июле заставили аграриев притормозить на старте, но там, где есть любовь к земле и глубокое понимание технологии, трудности отступают. Как раньше говорили: «Лен и вымотает, лен и озолотит».

Наших специалистов в полях трудно вымотать, а вот в цене эта культура действительно только возрастает.