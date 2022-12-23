В тренде естественность и натуральность. Чем украсить квартиру к Новому году?
До Нового года осталась всего неделя. Еще столько всего надо успеть – купить подарки и поставить елочку. В общем, дел невпроворот. О том, как украсить квартиру, составить праздничное меню и какой наряд выбрать, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Анна знает о декоре все и даже больше. Что в тренде? Расскажите.
Анна Сушко, дизайнер, декоратор интерьера:
В тренде естественность, натуральность. Еще если несколько лет назад мы ставили этих искусственных красавиц пушистых, то сейчас все переходим на бочки, кадки, настоящие елки. Пускай они будут кривые, какими-то не очень пышными, осыпаются и колют ноги. Сейчас уже это нам хорошо – для массажа будет. То есть мы ищем плюсы в натуральном, потому что уже устали от искусственности. Украсить праздничный стол тоже помогут лапки елки, хвои, сосны, даже сухоцветы.
Инна Клейнова, стилист:
Мне кажется, запах этой сосны очень важен.
«Как Новый год встретишь, так его и проведешь». Так ли это? Мнение астролога – подробнее здесь.
Анна Сушко:
Еще можно почистить мандарин и шкурки не выбрасывать, а высушить и сделать из них игрушки на елку, можно какие-то элементы декора в общую композицию на столе.
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