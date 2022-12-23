В тренде естественность и натуральность. Чем украсить квартиру к Новому году?

До Нового года осталась всего неделя. Еще столько всего надо успеть – купить подарки и поставить елочку. В общем, дел невпроворот. О том, как украсить квартиру, составить праздничное меню и какой наряд выбрать, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Анна знает о декоре все и даже больше. Что в тренде? Расскажите.