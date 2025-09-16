Кристина Дмитрук вышла во второй круг теннисного турнира в Португалии

Кристина Дмитрук вышла во второй круг турнира категории 125 в португальском Кальдас-де-Рейес. Белоруска, занимающая 263-е место мирового топа, в первом раунде соревнований одолела менее рейтинговую оппонентку из Израиля Лину Глушко, она находится в начале пятой сотни, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом сете соотечественница полностью доминировала на корте и не оставила шансов своей визави – 6:0, а затем закрепила успех во второй партии, но уже в более плотной борьбе – 6:4. Встреча продлилась 1 час 21 минуту. Соперницей Дмитрук за путевку в четвертьфинал станет украинка Дарья Снигур.