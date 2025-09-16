Чемпионат мира по борьбе – каких результатов достигли белорусские спортсменки

В Хорватии продолжается чемпионат мира по борьбе – 16 сентября сильнейших определяли женщины, в том числе и три белоруски, сообщили в программе «СТВ-спорт».

Дальше всех по турнирной сетке продвинулась Ирина Курочкина, выступающая в категории до 57 килограммов. В квалификации она одолела соперницу из Польши, в одной восьмой в упорном противостоянии сломила сопротивление представительницы Монголии, однако в четвертьфинале без шансов уступила северокорейской спортсменке (0:12) и завтра проведет утешительный поединок.

В весе до 50 килограммов Наталья Варакина сначала успешно прошла отборочную стадию, но затем проиграла оппонентке из Монголии – 2:4.

А вот Анастасия Зименкова потерпела неудачу в своей первой же схватке, непреодолимой оказалась стадия одной восьмой.

Всего главный старт сезона собрал более 800 атлетов.