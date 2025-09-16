Более 100 минчан приняли участие в велопробеге, приуроченном к «Неделе мобильности»

Ольга Макрецова, представитель УП «Минскводоканал»: Минск – это зеленая столица, и многие приезжающие гости это всегда подтверждают, что наша столица – это столица, в которой можно дышать, в которой можно отдыхать. Поэтому такие мероприятия должны проводиться, наверное, даже чаще, чтобы люди думали, задумывались и берегли то, что у нас есть.

Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

Хотя бы один день каждый третий житель нашей страны оставит ключи от своего автодома. Это позволит снизить выбросы в окружающую среду на 500 тонн. Это достаточно неплохой показатель. И то, что сегодня все больше и больше неравнодушных граждан присоединяются к «Неделе мобильности», участвуют в наших мероприятиях, поддерживают наш День без автомобиля, говорит о том, что это действительно та тема, которая сегодня волнует общество. И люди делают все возможное, чтобы снизить как можно больше выбросов вредных веществ в окружающую среду.

Финишировали участники у стелы «Минск – город-герой» и возложили цветы к монументу. Напомним, завершится «Неделя мобильности» Днем без автомобиля 22 сентября.