Прямой эфир

Селиверстов: мы идём по двум направлениям. Первое – рост оклада, второе – увеличение надбавок

23 декабря 2022 17:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Зарплаты бюджетников – в центре внимания Президента. Александр Лукашенко провел совещание с ответственными чиновниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Селиверстов: мы идём по двум направлениям. Первое – рост оклада, второе – увеличение надбавок-1

Несмотря на все сложности, в том числе из-за санкционного давления, бюджет 2022 года в целом исполняется. Проблемы преодолимы, подчеркнул министр финансов. Доказательство стабильного исполнения казны – вовремя выплачиваемая зарплата бюджетникам, пенсии и решения по их повышению.

Лукашенко: чтобы с 1 января повышение зарплаты учителям, врачам, бюджетникам и военным начало работать.

Селиверстов: мы идём по двум направлениям. Первое – рост оклада, второе – увеличение надбавок-4

Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси:
Социальная направленность сохраняется, как я уже говорил, мы идем по двум направлениям. Первое – это рост оклада, а второе – это увеличение надбавок отраслевых, которые учитывают вклад каждого конкретного специалиста в его работе. Если в текущем году объем таких надбавок оценивался где-то в 600 миллионов, то на следующий год будет более 900. Вы знаете, есть план действий правительства до 2025 года. И там уровень оплаты труда, который должны достичь в той или иной сфере в процентах от заработной платы в экономике, он соответствующим образом там зафиксирован. И вот мы таким образом туда идем.

Селиверстов: мы идём по двум направлениям. Первое – рост оклада, второе – увеличение надбавок-7

Во время общения с журналистами глава Минфина отметил, что повышение зарплат не отразится на финансировании госпрограмм.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Зарплаты в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Юрий Селиверстов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко подписал указ о приёме в гражданство 220 человек
23 декабря 2022 16:57

Александр Лукашенко подписал указ о приёме в гражданство 220 человек

Лукашенко: чтобы с 1 января повышение зарплаты учителям, врачам, бюджетникам и военным начало работать
23 декабря 2022 16:54

Лукашенко: чтобы с 1 января повышение зарплаты учителям, врачам, бюджетникам и военным начало работать

«Это всегда пора ожидания какого-то чуда». Турчин – о новогоднем квесте «23 загадки Минщины»
23 декабря 2022 15:51

«Это всегда пора ожидания какого-то чуда». Турчин – о новогоднем квесте «23 загадки Минщины»