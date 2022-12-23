Селиверстов: мы идём по двум направлениям. Первое – рост оклада, второе – увеличение надбавок

Новости Беларуси. Зарплаты бюджетников – в центре внимания Президента. Александр Лукашенко провел совещание с ответственными чиновниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Зарплаты бюджетников – в центре внимания Президента. Александр Лукашенко провел совещание с ответственными чиновниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Несмотря на все сложности, в том числе из-за санкционного давления, бюджет 2022 года в целом исполняется. Проблемы преодолимы, подчеркнул министр финансов. Доказательство стабильного исполнения казны – вовремя выплачиваемая зарплата бюджетникам, пенсии и решения по их повышению.
Лукашенко: чтобы с 1 января повышение зарплаты учителям, врачам, бюджетникам и военным начало работать.
Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси:
Социальная направленность сохраняется, как я уже говорил, мы идем по двум направлениям. Первое – это рост оклада, а второе – это увеличение надбавок отраслевых, которые учитывают вклад каждого конкретного специалиста в его работе. Если в текущем году объем таких надбавок оценивался где-то в 600 миллионов, то на следующий год будет более 900. Вы знаете, есть план действий правительства до 2025 года. И там уровень оплаты труда, который должны достичь в той или иной сфере в процентах от заработной платы в экономике, он соответствующим образом там зафиксирован. И вот мы таким образом туда идем.
Во время общения с журналистами глава Минфина отметил, что повышение зарплат не отразится на финансировании госпрограмм.
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