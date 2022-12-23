Селиверстов: мы идём по двум направлениям. Первое – рост оклада, второе – увеличение надбавок

Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси:

Социальная направленность сохраняется, как я уже говорил, мы идем по двум направлениям. Первое – это рост оклада, а второе – это увеличение надбавок отраслевых, которые учитывают вклад каждого конкретного специалиста в его работе. Если в текущем году объем таких надбавок оценивался где-то в 600 миллионов, то на следующий год будет более 900. Вы знаете, есть план действий правительства до 2025 года. И там уровень оплаты труда, который должны достичь в той или иной сфере в процентах от заработной платы в экономике, он соответствующим образом там зафиксирован. И вот мы таким образом туда идем.