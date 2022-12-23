«Надеть лисий воротник». Чем можно обидеть символ наступающего года?

До Нового года осталась всего неделя. Еще столько всего надо успеть – купить подарки и поставить елочку. В общем, дел невпроворот. О том, как украсить квартиру, составить праздничное меню и какой наряд выбрать, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Как астролог скажите, как нам задобрить 2023 год? Какие-то, может быть, вы подскажете украшения в доме?

Анжелика Шестовец, астролог, представитель Авестийской школы астрологии:

В этом году будет очень много таинственного. Чтобы эта завеса тайны сразу перед нами не спадала, нужно быть готовым к разным приключениям и сюрпризам. Главное не обижать кролика. Это ведь не только год кролика, но еще и год кота. Поэтому все, кто желали когда-то это замечательное животное видеть в своем доме, вы не ошибетесь. Может быть, кому-то нравится кролик. Я вам скажу честно, мне больше нравится кот. У меня роскошный рыжий кот, я ценю это. Надо просто животных любить. Не надо ничего искусственно делать, как-то задабривать.

Лилия Милитонян, визажист:

Я бы хотела спросить, как можно обидеть кролика? Анжелика Шестовец:

Вот именно. Зачем, как его можно обидеть? Лилия Милитонян:

Если у меня его еще и нет, как я его могу обидеть? В тренде естественность и натуральность. Чем украсить квартиру к Новому году – подробнее здесь.