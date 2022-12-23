«Надеть лисий воротник». Чем можно обидеть символ наступающего года?
До Нового года осталась всего неделя. Еще столько всего надо успеть – купить подарки и поставить елочку. В общем, дел невпроворот. О том, как украсить квартиру, составить праздничное меню и какой наряд выбрать, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Как астролог скажите, как нам задобрить 2023 год? Какие-то, может быть, вы подскажете украшения в доме?
Анжелика Шестовец, астролог, представитель Авестийской школы астрологии:
В этом году будет очень много таинственного. Чтобы эта завеса тайны сразу перед нами не спадала, нужно быть готовым к разным приключениям и сюрпризам. Главное не обижать кролика. Это ведь не только год кролика, но еще и год кота. Поэтому все, кто желали когда-то это замечательное животное видеть в своем доме, вы не ошибетесь. Может быть, кому-то нравится кролик. Я вам скажу честно, мне больше нравится кот. У меня роскошный рыжий кот, я ценю это. Надо просто животных любить. Не надо ничего искусственно делать, как-то задабривать.
Лилия Милитонян, визажист:
Я бы хотела спросить, как можно обидеть кролика?
Анжелика Шестовец:
Вот именно. Зачем, как его можно обидеть?
Лилия Милитонян:
Если у меня его еще и нет, как я его могу обидеть?
В тренде естественность и натуральность. Чем украсить квартиру к Новому году – подробнее здесь.
Инна Клейнова, стилист:
Например, надеть лисий воротник в Новый год. Вы точно обидите кролика.
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