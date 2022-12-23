Прямой эфир

«Надеть лисий воротник». Чем можно обидеть символ наступающего года?

23 декабря 2022 15:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

До Нового года осталась всего неделя. Еще столько всего надо успеть – купить подарки и поставить елочку. В общем, дел невпроворот. О том, как украсить квартиру, составить праздничное меню и какой наряд выбрать, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Как астролог скажите, как нам задобрить 2023 год? Какие-то, может быть, вы подскажете украшения в доме?

«Надеть лисий воротник». Чем можно обидеть символ наступающего года?-1

Анжелика Шестовец, астролог, представитель Авестийской школы астрологии:
В этом году будет очень много таинственного. Чтобы эта завеса тайны сразу перед нами не спадала, нужно быть готовым к разным приключениям и сюрпризам. Главное не обижать кролика. Это ведь не только год кролика, но еще и год кота. Поэтому все, кто желали когда-то это замечательное животное видеть в своем доме, вы не ошибетесь. Может быть, кому-то нравится кролик. Я вам скажу честно, мне больше нравится кот. У меня роскошный рыжий кот, я ценю это. Надо просто животных любить. Не надо ничего искусственно делать, как-то задабривать.

«Надеть лисий воротник». Чем можно обидеть символ наступающего года?-4

Лилия Милитонян, визажист:
Я бы хотела спросить, как можно обидеть кролика?

Анжелика Шестовец:
Вот именно. Зачем, как его можно обидеть?

Лилия Милитонян:
Если у меня его еще и нет, как я его могу обидеть?

В тренде естественность и натуральность. Чем украсить квартиру к Новому году – подробнее здесь.

«Надеть лисий воротник». Чем можно обидеть символ наступающего года?-7

Инна Клейнова, стилист:
Например, надеть лисий воротник в Новый год. Вы точно обидите кролика.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Новый год # общество # Алеся Лакина # Анжелика Шестовец # Лилия Милитонян # Инна Клейнова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Как Новый год встретишь, так его и проведёшь». Так ли это? Мнение астролога
23 декабря 2022 14:58

«Как Новый год встретишь, так его и проведёшь». Так ли это? Мнение астролога

В тренде естественность и натуральность. Чем украсить квартиру к Новому году?
23 декабря 2022 14:57

В тренде естественность и натуральность. Чем украсить квартиру к Новому году?

Ночное видение и навигация. Рассказываем подробно о «Тор-М2» – новой технике белорусской армии
23 декабря 2022 14:06

Ночное видение и навигация. Рассказываем подробно о «Тор-М2» – новой технике белорусской армии