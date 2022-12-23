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Александр Лукашенко подписал указ о приёме в гражданство 220 человек

23 декабря 2022 16:57
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Теперь их Родина – Беларусь. Еще 220 человек получили гражданство нашей страны. Соответствующий указ 23 декабря подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко подписал указ о приёме в гражданство 220 человек-1

В преддверии новогодних праздников в гостеприимную белорусскую семью приняты граждане, прибывшие из 18 стран. В их числе 155 украинцев. Ходатайства южных соседей рассматриваются в ускоренном порядке.

Александр Лукашенко подписал указ о приёме в гражданство 220 человек-4

Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:
Всего с момента выполнения поручения Президента, которое он дал в августе прошлого года в рамках Большого разговора со СМИ, свыше 7 300 иностранных граждан приняты в гражданство Республики Беларусь. Органами внутренних дел продолжается выполнение поручения Президента по оперативному рассмотрению ходатайств иностранных граждан и лиц без гражданства о приеме в гражданство Республики Беларусь.

Александр Лукашенко подписал указ о приёме в гражданство 220 человек-7

Работа в данном направлении продолжается. Иностранцам оказывается необходимая консультативная помощь в подготовке соответствующих документов.

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# Закон # общество # Александр Лукашенко # Алексей Бегун # Фотофакт

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