Лукашенко: чтобы с 1 января повышение зарплаты учителям, врачам, бюджетникам и военным начало работать

Недавно глава государства принял решение увеличить размер денежного довольствия этой категории работников. Несмотря на определенные финансовые сложности, цифры в расчетниках выросли. Например, врачам оставили так называемые ковидные надбавки, не забирая их из зарплат медиков. В стране действует законодательная практика: рост заработной платы бюджетников увязан с показателями в реальном секторе экономики. В 2022 году несколько раз повышали пенсии, их рост опережает инфляцию.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Как известно, совсем недавно мною было принято решение о повышении заработной платы в бюджетных организациях ( подробнее здесь ). Чтобы с 1 января вся тематика, связанная с повышением заработной платы учителям, врачам, другим бюджетникам, военным, начала работать. При этом обращаю внимание: мы должны исходить из возможностей экономики.

На сегодняшнем совещании Президент акцентировал внимание: нужно сохранить сложившуюся систему и баланс. Рост зарплат необходимо проводить гармонично для всех категорий белорусов. Равновесие не должно быть нарушено. Учтены здесь и интересы представителей силового блока и военных, в том числе по строительству жилья. Ведь как подчеркнул главнокомандующий: призвание военных – защищать свои семьи и страну в целом.

Александр Лукашенко:

И военные, и спецслужбы, и МВД, и КГБ должны безотказно действовать. Безотказно. Особенно с учетом того, мы ведь приняли решение и по строительству жилья военнослужащим и людям в погонах. Мы эту проблему решим. Это плохо, что мы в таком состоянии держали наших людей. Военный человек, я так по-мужски часто говорю, в случае, не дай бог, войны или еще чего идет на смерть, он должен знать, что наши семьи будут защищены и у детей будет угол для жизни.

Селиверстов: мы идем по двум направлениям. Первое – рост оклада, второе – увеличение надбавок.

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