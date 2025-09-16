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Волейболистки «Минчанки» победно стартовали в розыгрыше Кубка России

16 сентября 2025 18:08
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Волейболистки «Минчанки» победно стартовали в розыгрыше Кубка России. Белоруски в первом поединке предварительного этапа обыграли команду «Забайкалка» из Читы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши девушки со старта завладели преимуществом и сумели его приумножить в каждом из игровых отрезков. Как итог – уверенная виктория в трех партиях со счетом 25:15, 25:10, 25:13. Самой результативной в составе нашего клуба стала Валерия Турчина, в ее активе 13 очков. 

Следующий поединок «Минчанка» проведет завтра против «Сахалина». Из группы во второй отборочный раунд попадет лишь сильнейший коллектив. В российской Суперлиге белоруски начнут сезон домашними матчами против «Локомотива» 6 октября и красноярского «Енисея» – 12-го.

# Волейбол

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