Волейболистки «Минчанки» победно стартовали в розыгрыше Кубка России. Белоруски в первом поединке предварительного этапа обыграли команду «Забайкалка» из Читы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши девушки со старта завладели преимуществом и сумели его приумножить в каждом из игровых отрезков. Как итог – уверенная виктория в трех партиях со счетом 25:15, 25:10, 25:13. Самой результативной в составе нашего клуба стала Валерия Турчина, в ее активе 13 очков.

Следующий поединок «Минчанка» проведет завтра против «Сахалина». Из группы во второй отборочный раунд попадет лишь сильнейший коллектив. В российской Суперлиге белоруски начнут сезон домашними матчами против «Локомотива» 6 октября и красноярского «Енисея» – 12-го.