События прошлого и национальные приоритеты – что обсудили на инфостриме в преддверии Дня народного единства

Объединиться и работать над общим благополучием страны, а также помнить о солидарности и согласии в обществе. Беларусь на пороге празднования одного из самых молодых государственных праздников – Дня народного единства. В Минской городской ратуше говорили о значении этой даты в истории страны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В режиме видеоконференции подключились девять студий. В дискуссии приняли участие трудовые коллективы и студенты столичных вузов. В качестве экспертов политологи и депутаты. На встрече говорили об историческом воссоединении Западной Беларуси и БССР. Спикеры обсудили то, как события прошлого отразились на современном развитии нашей страны. Толерантное отношение ко всем конфессиям и стремление жить в мире – ключевые национальные приоритеты.

Анна Шершень, заместитель директора по социально-идеологической работе филиала «ЭНЕРГОСБЫТ» РУП «Минскэнерго»:

На дне информирования в городской ратуше я присутствую впервые. Обычно мы смотрим прямые трансляции с рабочих мест. Тема народного единства – это, безусловно, важная тема для нашего государства, для каждого человека.

Игорь Бузовский, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

Сегодня мы должны определить, что нас объединяет, что нас консолидирует как общество, как белорусов, как семью. И если мы понимание это найдем, целеполагание определим, у нас будет осознание этого единства.

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей:

Президент как-то очень точно подметил, что мы все разные, очень разные, но мы все – единый белорусский народ. Более 150 национальностей в нашей стране. Мир и согласие в нашей стране – это один из важнейших факторов, факторов единства нашего общества.