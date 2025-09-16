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Больше сотни парламентариев посетили с экскурсией Дворец Независимости

16 сентября 2025 18:10
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В преддверии Дня народного единства Дворец Независимости вновь распахнул двери. 16 сентября о символе белорусской государственности рассказывали депутатам Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше сотни парламентариев посетили с экскурсией Дворец Независимости-2

Многие из них ранее бывали в рабочей резиденции Президента, но детально с каждым залом удалось ознакомиться впервые. Больше сотни парламентариев посетили уникальный архитектурный комплекс. Его возводили в кратчайшие сроки, но качественно и с душой. На трех этажах расположились десятки залов с неповторяющимся декором. Здесь элементы постмодернизма гармонично переплетаются с национальными мотивами, а все детали интерьера выполнены белорусскими мастерами. 

Больше сотни парламентариев посетили с экскурсией Дворец Независимости-4

Владимир Бабичев, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Здесь мы заряжаемся духом патриотизма, духом единства и таким президентским зарядом, который нас действительно толкает на новые достижения, на новые победы ради нашего белорусского народа, ради нашей Республики Беларусь.

Больше сотни парламентариев посетили с экскурсией Дворец Независимости-6

Екатерина Поздяйкина, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
И сегодня мы окунулись в атмосферу этого здания, и можно сказать точно, что это не просто архитектурный объект. Это еще и символ национальной идентичности, национального суверенитета и государственной стабильности нашей страны.

Больше сотни парламентариев посетили с экскурсией Дворец Независимости-8

Депутаты обошли все залы. От тех, где проходят международные встречи и принимаются судьбоносные решения, до рабочих кабинетов и зимнего сада. Особое внимание на экскурсии уделили музею подарков. В коллекции несколько сотен экспонатов. У каждого своя история. 

Больше сотни парламентариев посетили с экскурсией Дворец Независимости-10

Татьяна Селедевская, работник секретариата Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Все залы уникальны. Наверное, каждый уникален по-своему. И напитываешься вот этой невероятной энергией, которая сквозит в каждом зале. И понимаешь, что Дворец Независимости – это не только символ мощи какой-то, величия, силы, а это жемчужина нашей страны. Это действительно душа и сердце, наверное, нашей Беларуси. И понимаешь, что ты сам оставляешь частичку своей души здесь.

Дворец Независимости всегда рад гостям. Традиция проведения экскурсий началась 10 лет назад. С тех пор резиденцию посетили представители самых разных профессий со всех уголков страны.

# Государственная политика

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