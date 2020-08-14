«Хочется, чтобы поскорее это всё закончилось». О чём сейчас важно помнить каждому белорусу

Новости Беларуси. Уже почти неделю мы живем в другом городе. Тот Минск, где можно было спокойно гулять по улицам вечером, выводить детей, весело и спокойно проводить время, пропал. Уже привычными стали слова «сцепка», «баррикады», «коктейли Молотова», «провокаторы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бои на Пушкинской, бои на Притыцкого, бои на Малиновке. Еще неделю назад такое сложно было представить.

Илона Илларионова:

Непросто и тяжело наблюдать за той ситуацией, которая происходит в стране, но я не могу понять одного: почему люди действительно не берегут и не ценят то, что у них есть? Почему они не пытаются беречь очень важные и ценные вещи, такие как мир, порядок и спокойствие? Ведь мы живем в то время, когда мы можем работать, развиваться, учиться, достигать всех своих целей, воплощать свои мечты, идеи в реальность.

Вчерашний и сегодняшний дни заметно отличаются от того, что было в начале недели. На улицу вышли женщины в белом, с цветами. Звучали песни. И милиция никого не трогала. Не было столкновений и задержаний. Не было насилия и боев. И это не устраивает тех, кто организовывает акции. Илона Илларионова:

Насилие действительно порождает насилие. Людей призывали к этому насилию, а не это вина силовиков, что все так произошло. Они тоже люди. Они не будут разбираться, кто это был – наш, свой, чужой. Я так предполагаю, что на тысячу мирных жителей есть 200 провокаторов, которые приходят с коктейлями Молотова, с камнями, с кирпичами. Получается, что сталкивают мирных жителей с нашей милицией, поэтому это все происходит. Митрополит Павел: «Давайте сделаем всё возможное, чтобы мир воцарился на нашей благословенной белорусской земле» Давайте посмотрим внимательно. На этих кадрах двое мужчин сидят перед цепью ОМОНа. Подходит человек, стучит по спине, что-то говорит, и они с неохотой, но встают и бегут на силовиков. Кто он? Зачем он это делает?

Уже были пойманы гастролеры из разных стран. Их задача – столкнуть, бросить бутылку, спровоцировать, ударить. А дальше, когда милиция наводит порядок, – подставить мирных протестующих. Все для картинки, все для того, чтобы накалять эмоции дальше. В МВД признали факт того, что пострадали невинные люди. И по-мужски извинились.

Однако пока милицию не провоцировать, она ведет себя очень мирно. Аккуратно вытесняла протестующих с проезжей части. Информационная группа сотни раз просит людей не нарушать общественный порядок. Противостояние всегда начинается после провокаций. На этих кадрах хорошо видно, как аккуратно действуют сотрудники.

Технология «цветных революций» предполагает очень подлую технику. Если не удается взять власть фронтом, то на улицу выводят женщин и детей. Никогда силовики препятствовать не будут. Но по ту сторону Telegram и границы нужна кровь. И если ее не проливает милиция, нужно сделать это самим.

Люди, которые мирно стоят в цепях, знайте, что эти цветы могут начать взрываться. Вы имеете право на свое мнение, вы можете мирно его выражать. Но вы должны понимать: в руках организаторов вы пушечное мясо и они пойдут на все, чтобы добиться своих целей. Мы помним неизвестных киевских снайперов. Вспомните и вы.

Илона Илларионова:

Очень хочется, чтобы поскорее это все закончилось, чтобы я не сталкивалась с тем, что мои друзья, знакомые, родственники пишут: «Мне страшно выйти на улицу, потому что я не знаю, что будет». Я считаю, что все нужно менять мирным путем.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Всем нам не нужна драка, не нужна война. Минск всегда был тихим и спокойным. Давайте прекратим самоуничтожение – мы не должны разрушать собственными руками все, что мы создали за годы независимости нашей страны. Нам нужно сохранить мир и спокойствие для нас и наших детей.