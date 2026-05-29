Что такое женская красота глазами мужчин – объяснила психолог

Катерина Абросимова, психолог:

Для мужчины самое главное – это тепло, забота и уют. Это именно то, что мужчина ожидает рядом с женщиной. То есть мужчина любит женщину целиком. Мужчина не любит женщину размером ее бюста, рост, глаза. Он влюбляется в ее образ целиком. Именно в то эмоциональное состояние, которое женщина испытывает рядом с ним. Код для него красоты, один из самых важных – это женская энергия. То, что он чувствует рядом с ней. Этим мужчина наполняется, растет. Если мы с вами посмотрим на семейные пары, где мужчина с яркими глазами, ярким стержнем, боевой, как правило, у него все хорошо в самореализации, профессии, с ним всегда рядом красивая женщина.