Что такое женская красота глазами мужчин – объяснила психолог
Психологи уверены: в мужском восприятии красота женщины редко сводится к отдельным деталям. Гораздо сильнее работает другое – общее ощущение рядом, тепло, спокойствие, внутренняя опора. Именно это часто становится тем самым кодом красоты, который невозможно измерить, но который определяет притяжение сильнее любой внешности, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
Как человек воспринимает красоту – рассказал врач-психотерапевт.
Катерина Абросимова, психолог:
Для мужчины самое главное – это тепло, забота и уют. Это именно то, что мужчина ожидает рядом с женщиной. То есть мужчина любит женщину целиком. Мужчина не любит женщину размером ее бюста, рост, глаза. Он влюбляется в ее образ целиком. Именно в то эмоциональное состояние, которое женщина испытывает рядом с ним. Код для него красоты, один из самых важных – это женская энергия. То, что он чувствует рядом с ней. Этим мужчина наполняется, растет. Если мы с вами посмотрим на семейные пары, где мужчина с яркими глазами, ярким стержнем, боевой, как правило, у него все хорошо в самореализации, профессии, с ним всегда рядом красивая женщина.
Виктор Альшевский, художник, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:
Красота, миропонимание должно быть уже закодировано, заложено в мужчине. Но просто иногда мы утрируем и принижаем достоинство. Это код, который заложен в сознании, подсознании каждого из нас, рожденного на этой Земле. Мы идем по этому пути, раскрывая для себя эту возможность восхищаться красотой. То есть каждый шаг – это красота.