Гармония внешнего и внутреннего состояния – о красоте поговорили с руководителем модельного агентства

Анастасия Киндиренко, руководитель модельного агентства Национальной школы красоты Беларуси:

Работая всю жизнь в этой индустрии, я могу сказать, что для меня код красоты – это гармония. Гармония с самим собой. Можно миллион раз рекомендовать девушке похудеть, поправиться, сменить имидж, макияж, постричь волосы, покрасить волосы. Но если ей некомфортно, если ей негармонично в этом состоянии, если, глядя в зеркало, она не получает удовольствия, то я не понимаю, к чему это. Я всегда девчонкам говорю, что, глядя в зеркало, вы должны получать удовольствие. Вы должны влюбляться в того человека, которого там видите. Поэтому для меня код красоты – это гармония. Это гармония как внешнего состояния, так и, безусловно, внутреннего.