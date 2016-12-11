О советском наследии через призму  граненого стакана

Новости Беларуси. Беловежские соглашения, подписанные здесь, в резиденции «Вискули», оказали влияние не только на жизнь постсоветских стран, но и все мировое устройство. Если бы Союз не развалился, кто знает, каким был бы ход дальнейшей истории.

СССР исчез. Сразу после него в этих стенах рождается СНГ. Однако это все-таки пока еще проект будущего, концепция. А вот советское наследие, от такого граненого стакана до ядерного оружия, с которым остались 15 республик, вполне себе реальность, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Максим Слиж, СТВ:

Советский Союз – это десятки тысяч километров железнодорожных путей. И в каждом составе для каждого пассажира находился свой подстаканник и стакан.

Наталья Колесникова, проводник пассажирского вагона:

Взрослые вспоминают советский союз, а помоложе все пытаются купить. А я им говорю: у меня же не сувенирная лавка.

Вячеслав Кебич, премьер-министр Республики Беларусь (1991-1994 гг.):

Этот стакан называли малинковский.

Александр Вергунов, актер, режиссер, радиоведущий:

Да от этого пословица пошла – решить вопрос, значит устаканить.

Стакан граненый стал отражением целой эпохи под названием – Советский Союз. А что, штука ведь универсальная. И воспоминания хранит о себе особые. Вот Александр Вергунов на встречу с нами пришел со своим стаканом.

Воспоминание о Союзе хранят грани этого стакана. В классическом – их было 16. А республик в составе Советов – 15. Но символично другое – «Вискули», подписи и на карте появляются совершенно новые государства. Независимые. И Беларусь выбирает свой путь.

Вячеслав Кебич:

Беларусь Независимая, демократичная и суверенная страна.

А в новой стране живут все те же нити не прошлого, а ставшего уже классикой ценностной – советского. И в жарких днях солнечных. И в конвертах с поздравлениями, которыми по доброй традиции многие пользуются и сейчас. А это все потому, что грани так и не стерты. Ведь история на всех одна и стоит порой дороже, нежели от камней подводных немое отражение.

Александр Вергунов:

Нас тогда звали во дворе не как сейчас! сынок пара домой, а мы – мам еще пять минут.

И не ходили по граням, а жили, как положено. Не устоями, а нравственностью деликатной. И в саду – молоко из стакана, и в школе вновь с пенкой – детства вкус! А в годы студенческие кто же не делился кипятком.

Максим Слиж, СТВ:

Зачастую вечеринки советских студентов сопровождал столь популярный и универсальный инструмент, как гитара. Ведь подобрать аккорды на нем можно практически под любую мелодию. И конечно, он – стакан граненый, который мученики науки частенько наполняли напитком градусом куда выше, нежели сладкий чай.

А еще интересно то, что этот стакан граненый настолько прочно в быт вписался. И здесь не без смекалки народной. Ведь применить его можно было где угодно и когда угодно.

Александра:

У нас в семье, когда не было весов электронных, все меряли стаканом.

И мы вместе с Александрой готовим блюда кулинарное и словно под сам «гранчик» задуманное или наоборот…

И здесь не соврешь – по этому рецепту шарлотка самая вкусная получается. А еще ободок стакана граненого стал формовкой для домашних пельменей и меркой для рецептов всей кулинарной книги.

И кухня тогда едина была, и государства основы закладывали фундаментально. И ведь в правду, что посеешь, то и пожнешь.

Николай Чергинец, председатель Союза писателей Беларуси:

Мы сохранили промышленность. В 125 странах ездят тракторы «Беларус»!

А вот этот «малиновский» остался в жизни нашей привычным и столь крепким позывным. К тому, где «рожден»! Ко времени, в котором последняя электричка убегает, бликуя красными огоньками вдали. И недаром, пронизывает «ветер перемен» в четверть века ностальгия – не о главном, а о жизни, в которой грани считать не привыкли.