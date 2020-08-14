Прямой эфир

Митрополит Павел: «Давайте сделаем всё возможное, чтобы мир воцарился на нашей благословенной белорусской земле»

14 августа 2020 17:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Белоруссии призвал сделать все возможное, чтобы в Беларуси воцарился мир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митрополит Павел: «Давайте сделаем всё возможное, чтобы мир воцарился на нашей благословенной белорусской земле»-1

Павел, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Давайте сделаем всё возможное, чтобы мир воцарился на нашей благословенной белорусской земле. Я призываю всех к сдержанности и мудрости.

Читайте также:

Игорь Марзалюк: Давайце зараз усе разам пачнем дыялог. З разуменнем, што людзі ў форме такія ж беларусы, як мы з вамі

Игорь Луцкий: министерство осуждает насилие не только против журналистов, но и в принципе против граждан

Александр Лукашенко о забастовках на предприятиях: если мы остановимся, никогда не раскрутим своё производство

# Национальная безопасность # общество # Митрополит Минский и Заславский Павел # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сколько стоит одеть ребёнка к учебному году и когда покупать выгоднее? Показываем на примере минских магазинов
14 августа 2020 17:17

Сколько стоит одеть ребёнка к учебному году и когда покупать выгоднее? Показываем на примере минских магазинов

Александр Лукашенко: «Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо!»
14 августа 2020 17:05

Александр Лукашенко: «Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо!»

Как будут развиваться города-спутники и когда заработает указ об ипотеке? Что обсуждали на совещании по строительной отрасли
14 августа 2020 16:44

Как будут развиваться города-спутники и когда заработает указ об ипотеке? Что обсуждали на совещании по строительной отрасли