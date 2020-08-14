Митрополит Павел: «Давайте сделаем всё возможное, чтобы мир воцарился на нашей благословенной белорусской земле»

Новости Беларуси. Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Белоруссии призвал сделать все возможное, чтобы в Беларуси воцарился мир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Давайте сделаем всё возможное, чтобы мир воцарился на нашей благословенной белорусской земле. Я призываю всех к сдержанности и мудрости.

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