Министр внутренних дел Беларуси: «Технология «цветных революций» именно и предполагает маскировку под случайных людей»

Марат Марков, ОНТ: Почему сегодня в интернете, на телеканалах, а самое главное на улицах белорусских городов, особенно в Минске, появилось так много насилия?

Юрий Караев, министр МВД Беларуси:

Я отвечу, конечно же, сначала так: зачем мне надо было спрашивать вопросы, если я этим живу и об этом думаю каждую минуту? Посмотрите, как разворачивались события.

Некоторые вышли на улицы, когда ещё не закончились выборы. Они себе заранее предрешили, что будут протестовать.

Девятого числа, когда всё было без насилия и когда мы, как я говорю, животами выталкивали, что мы делали? Мы выполняем свой долг, мы не можем позволить быть массовому несанкционированному мероприятию в такой напряжённый общественно-политический момент.

Десятого числа, когда пошло насилие уже в отношении нас. Я приведу пример. Это на Стеле. Когда, скажем так, с господствующей высоты совершались набеги на ОМОН и силы правопорядка. И этому есть примеры на видео.

Одиннадцатого числа строятся баррикады. Что такое баррикады? Это уже оборонительные сооружения. Из контейнеров, вырывают скамейки с остановок, цветочные тумбы переворачивают. То есть строят какие-то сооружения, чтобы держаться в них –

это разве мирная акция протеста? Когда приносят с собой файеры, петарды, такие фейерверки, которые летят на 150 метров, кладут их на землю и направляют как торпеду в сторону сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск.

Юрий Караев: «К мирным протестам травля не имеет никакого отношения. Травля – это подлый приём»