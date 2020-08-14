Министр МВД: из джипов раздавать черенки для лопат, заранее изготавливать мини-ежей. На это надо потратить время, силы

Юрий Караев, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Сотрудники милиции не каратели и не сатрапы, они спасают конституционную целостность государства, его нормальное функционирование. Не все поддерживают эти протесты. Точнее сказать, большинство их не поддерживает.

Но, конечно же, люди недовольны сбоем ритма – вот этими улицами и площадями в хаосе. Слава богу, что жилищно-коммунальное хозяйство к утру делает так, что там ни следа не остается. Но я проезжал по улицам в три-четыре ночи. Универсам «Рига», «АЛМИ» на Каменной Горке и на Серебрянке – во что они были превращены. Это не мы их такими сделали:

эти остановки, контейнеры, были попытки поджигать покрышки. Бросали «коктейли Молотова» – их что, принесли разве неподготовленные люди? Призывы у торговых центров раскупать и тут же в виде логистических пунктов из джипов раздавать черенки для лопат. Заранее изготовление вот этих вот мини-ежей. На это надо потратить время, силы.

Марат Марков, ОНТ:

Бронежилеты раскупились, балаклавы.