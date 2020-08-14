Министр МВД: из джипов раздавать черенки для лопат, заранее изготавливать мини-ежей. На это надо потратить время, силы

Новости Беларуси. Сотрудники милиции спасают конституционную целостность страны. Об этом заявил министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев в эфире ОНТ.
Новости Беларуси. Сотрудники милиции спасают конституционную целостность страны. Об этом заявил министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев в эфире ОНТ.
Юрий Караев, министр внутренних дел Республики Беларусь:
Сотрудники милиции не каратели и не сатрапы, они спасают конституционную целостность государства, его нормальное функционирование. Не все поддерживают эти протесты. Точнее сказать, большинство их не поддерживает.
Но, конечно же, люди недовольны сбоем ритма – вот этими улицами и площадями в хаосе. Слава богу, что жилищно-коммунальное хозяйство к утру делает так, что там ни следа не остается. Но я проезжал по улицам в три-четыре ночи. Универсам «Рига», «АЛМИ» на Каменной Горке и на Серебрянке – во что они были превращены. Это не мы их такими сделали:
эти остановки, контейнеры, были попытки поджигать покрышки. Бросали «коктейли Молотова» – их что, принесли разве неподготовленные люди? Призывы у торговых центров раскупать и тут же в виде логистических пунктов из джипов раздавать черенки для лопат. Заранее изготовление вот этих вот мини-ежей. На это надо потратить время, силы.
Марат Марков, ОНТ:
Бронежилеты раскупились, балаклавы.
Юрий Караев:
Да. Пиротехника.
Марат Марков:
Вот сейчас мы говорили в течение нескольких дней, телевидение показывало, интернет-ресурсы: большое количество задержанных и в то же время порядка 200 человек раненных. Сколько из этих 200 человек сотрудников милиции?
Юрий Караев, министр внутренних дел Республики Беларусь:
Больше 50. И из них 10 – это при наездах. Есть ожоги от пиротехники, есть вывернутые суставы. Я говорю про серьезные травмы. А у этих ребят, солдат внутренних войск, тоже есть родители, и у ОМОНовцев есть родители, дети, жены – каково им?
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