Сколько стоит одеть ребёнка к учебному году и когда покупать выгоднее? Показываем на примере минских магазинов

Новости Беларуси. В Беларуси готовятся к новому учебному году. В стране работают 350 школьных базаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Магазины предлагают скидки. И надо сказать, в торговых залах уже много людей. Что насчет цен и ассортимента? Репортаж Дмитрия Бояровича.

Виктория в магазин пришла с дочкой. У маленькой Арины скоро событие – девочка идет в третий класс. За год выросла. Поэтому форму – блузки и платья – приобретают новые. Дмитрий Боярович, корреспондент СТВ:

Сколько времени уже здесь провели?

– Около получаса, пока выбираем, потом пойдем в примерочную. Большой выбор, всё хорошо.

Дмитрий Боярович:

В этом торговом зале достаточно много людей. Многие пришли приобрести форму заранее, чтобы избежать очередей.

Школьный базар ЦУМ открыл уже 15 июля. Для этого выделили зал на третьем этаже в «Детском мире». Универмаг приглашает сделать покупки заблаговременно. Тем более что со среды по воскресенье каждую неделю в магазине скидки – 25%.

Елена Максимович, заместитель заведующей секции центрального универмага Минска:

Ценовой диапазон, чтобы одеть первоклассницу, девочку – в районе 140 рублей. Для мальчика – брюки, жилет, пиджак – в районе 100 рублей, чтобы собрать первоклассника.

А это уже универмаг «Беларусь». Здесь работает сразу несколько павильонов со школьными товарами. На виду – отдел с канцелярией. На этажах повыше – одежда и рюкзаки. Кто-то приходит с детьми, кто-то оставил своих чад либо в лагере, либо дома.

Ребенок идет во второй класс, мальчик. Очень все серьезно должно быть, четко по списку: кисточки, отдельные пеналы под карандаши, под кисточки, поду ручки, отдельно пенал под остальные школьные принадлежности. Тетрадки обязательно в твердой обложке.

Елена Михалева, начальник отдела маркетинга универмага «Беларусь»:

На школьные письменные, канцелярские товары у нас скидки до 40 %. Предполагаем еще провести акцию с подарками, на демонстрацию одежды. Хотим привлечь как можно больше покупателей в наш универмаг.

В плане стиля выбор большой. Есть строгие костюмы. Все больше одежды свободного кэжуал. В костюмах для мальчиков, например, есть и отделочные элементы из замши, контрастные пуговицы, петли и декоративные заклепки. Большинство школьных комплектов в государственных магазинах – белорусского производства.

Нина Емельянова, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Ассортимент продукции, который представлен на школьных базарах, в своем большинстве представлен именно предприятиями промышленности Республики Беларусь. Это такие предприятия, как «Славянка», «Калинка», фабрика «8 Марта», галантерея.