Когда у меня случился кризис, я думаю: почему бы не пчёлы? Оператор СТВ рассказал, как он стал пчеловодом

Новости Беларуси. Православные 14 августа отмечают Медовый Спас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздник приходится на первый день Успенского поста и имеет постоянную дату – 14 августа. У пасечников традиционно в этот день начинался интенсивный сбор мёда, который после несли на освящение, благословляя употребление в пищу. Само по себе пчеловодство старше многих религий. И, несмотря на это, по сей день увлекает тысячи профессионалов и любителей. Среди них и наш оператор – Валерий Науменко. Насколько легко далось ему новое ремесло – в сюжете.

Первым делом – разжечь дымарь, чтобы, как говорят пасечники, задобрить пчел. Следом – защитная куртка. В гости даже к добрым пчелам без нее желательно не ходить.

А вот перчатками Валерий Николаевич не пользуется. Говорит, у него уже иммунитет к пчелиным укусам сформировался за 5 лет сладкого ремесла. К которому пришел, кстати, совершенно случайно.

Валерий Науменко, пчеловод:

Просто я каждый год ставлю себе цели – что-то достигнуть нового за сезон. В один год я построил фонтан, во второй год я построил сарай. И когда у меня случился кризис, я не знал, что мне придумать, я думаю: почему бы не пчелы? И занялся пчелами.

К делу Валерий Николаевич подошел основательно. Два месяца на специальных курсах постигал основы столь непростого, как оказалось, ремесла. Закупил весь необходимый инвентарь, а главное – пчелиную матку. Удивительно, но их стоимость на рынке варьируется от 20 до нескольких тысяч рублей.

Пчелы у Валерия Николаевича городские. Это, в принципе, тренд последних лет. На крышах европейских городов сегодня тысячи ульев.

И специалисты называют ряд их преимуществ перед сельскими. Это и более разнообразное питание, нежели в полях, где культивируются монокультуры. И отстутствие пестицидов, которыми эти самые поля обрабатываются.

Валерий Науменко:

Я проверял свой мед в санстанции, в нем нет вообще ничего вредного. Все боятся – в городе он какой-то вредный: бензин, свинец. Это все обман, у меня реально чистый мед, я его проверял. У меня внуки маленькие, я же не буду их кормить плохим медом.