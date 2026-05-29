«Торпедо» обыграло «Нафтан»в матче 10-го тура чемпионата Беларуси

На футбольных аренах нашей страны стартовала программа 10-го тура чемпионата Беларуси. В первом матче пятницы в Новополоцке местный «Нафтан» принимал жодинское «Торпедо».

Уже в первом тайме гости отправили в ворота своих оппонентов 4 безответных мяча и практически сняли все вопросы о победителе. После возобновления встречи хозяева поля приложили немало усилий, чтобы хоть немного исправить ситуацию, но взломать защиту «автозаводцев» так и не получилось. Счет остался неизменным – 4:0 в пользу «Торпедо».