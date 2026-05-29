Прямой эфир

«Торпедо» обыграло «Нафтан»в матче 10-го тура чемпионата Беларуси

29 мая 2026 17:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На футбольных аренах нашей страны стартовала программа 10-го тура чемпионата Беларуси. В первом матче пятницы в Новополоцке местный «Нафтан» принимал жодинское «Торпедо».

Уже в первом тайме гости отправили в ворота своих оппонентов 4 безответных мяча и практически сняли все вопросы о победителе. После возобновления встречи хозяева поля приложили немало усилий, чтобы хоть немного исправить ситуацию, но взломать защиту «автозаводцев» так и не получилось. Счет остался неизменным – 4:0 в пользу «Торпедо». 

«Торпедо» обыграло «Нафтан»в матче 10-го тура чемпионата Беларуси-1

Полная цифровая картина игрового уикенда на ваших экранах. В субботу состоятся еще три противостояния. В одном из них лидер первенства «МЛ Витебск» сыграет на выезде с гродненским «Неманом», который на данный момент замыкает тройку лучших. 

# Футбол

Другие новости рубрики

Все новости
КХЛ утвердила структуру календаря сезона 2026/27
29 мая 2026 17:42

КХЛ утвердила структуру календаря сезона 2026/27

Белорусы успешно стартовали на первом этапе Кубка мира по академической гребле
29 мая 2026 17:41

Белорусы успешно стартовали на первом этапе Кубка мира по академической гребле

Алина Горносько осталась вне финала ЧЕ по итогам упражнений с булавами и лентой
29 мая 2026 17:40

Алина Горносько осталась вне финала ЧЕ по итогам упражнений с булавами и лентой