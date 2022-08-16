«Хлеб начинается с учёных». О чём ещё говорил Александр Лукашенко в Смолевичском районе? Итоги поездки

Новости Беларуси. Сельскому хозяйству нужна усиленная дисциплина. Об этом 16 августа заявил Александр Лукашенко, посещая экспериментальный производственный участок Научно-практического центра Академии наук по земледелию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент поинтересовался у ученых и аграриев урожайностью бобовых, льна и кукурузы, спросил об имеющихся проблемах и ознакомился с новыми опытными образцами сельскохозяйственных культур. Говоря об экспериментальных сортах, главе государства показали зимующий горох. На растение семейства бобовых отечественные селекционеры возлагают большие надежды. В свою очередь Александр Лукашенко поручил опробовать этот и другие сорта на президентских экспериментальных полях в 2023 году. Отдельной темой рабочей поездки стал вопрос импортозамещения. Президент похвалил белорусских селекционеров, однако сделал акцент на том, что требуется развивать экспортный потенциал. Какие еще темы затронул глава государства – в материале Ксении Худолей.

Ксения Худолей, политический обозреватель:

Экспериментальные поля Научно-практического центра по земледелию – настоящий каталог того, что белорусские хозяйства уже успешно выращивают по всей стране, а главное, того, что могут возделывать в перспективе. В нынешней ситуации это особенно важно – научными возможностями закрыть экономические потребности. Об аграрных экспериментах Президент говорит все чаще. И если раньше его слова носили рекомендательный характер, сегодня научная мысль в сельском хозяйстве стратегически необходима. Причины очевидны – предпосылки мирового голода, неурожай в ряде стран, санкционные замашки в отношении Беларуси. Иметь все свое, выращивать даже экзотику, а главное, получать оптимальный урожай на собственной земле – вполне реально. Научно-практический центр по земледелию Академии наук – генератор идей и средств для белорусского аграрного успеха. 80 % посевных площадей страны засеяны семенами культур, выведенных специалистами центра. Туда, где по-настоящему знают силу зерна, сегодня наведался Президент. Рабочая поездка в Смолевичский район началась с деловой дискуссии – на какие культуры делать ставку, чтобы в стране был белок Какие культуры надо выращивать, чтобы в Беларуси был белок? Читайте здесь.

Споры опытных аграриев и ученых – двигатель прогресса в отрасли. Сегодня именно в нем нуждается сельское хозяйство, если мы хотим извлечь из непростого периода максимум пользы. На оценку Президента центр представил передовые селекционные разработки. Увидеть лучшие новинки, чтобы взять их в оборот по всей стране – цель приезда Александра Лукашенко. И по такому принципу Президент выбирает каждую локацию в графике командировок. Потому, получая сотни приглашений, ответить может не на каждое. Обижаться не стоит. Лукашенко: ко мне уже пошел вал обращений людей, у нас тысячи таких точек, куда просят приехать. Читайте здесь. А подглядеть аграриям всей страны здесь действительно можно многое. Центр выводит своего рода сорта-рекордсмены с высокой урожайностью и вариациями применения. Все жемчужины белоруской селекции ученые внесли в своего рода справочник. Книгу Президент тут же поручил сделать настольной для всех руководителей хозяйств. К аграрному руководству есть и другое требование. Лукашенко: «Давайте не будем тратить деньги на безобразия всякие, а будем по-настоящему заниматься технологиями». Читайте здесь.

На что способны отечественные семена при соблюдении технологий, ученые показали на конкретных примерах. Вот два початка кукурузы с очевидной разницей – дело в соблюдении сроков посева и правильном внесении удобрений. Вот изобилие семян трав, на белорусской земле можно вырастить даже диковинные сорта. И результаты экспериментов со льном, культурой для страны символичной и, как часто говорит Президент, политической. «Закрыт вопрос семеноводства». Есть ли проблемы с выращиванием и переработкой льна в Беларуси? Читайте здесь. Готовы ответить ученые и на вызовы времени. Острый вопрос импортозамещения подсолнечного масла безвыходным в Научно-практическом центре не считают. Подсолнечнику быть? Вот что на этот вопрос ответили Президенту. Стратегию для подсолнечника Полесский институт растениеводства разрабатывал не один год. Если правильно выбрать место и время для возделывания культуры, урожай не отличишь от импортного сырья. Но главный секрет в обработке только что собранных черных семечек.

Леонид Шиманский, Полесского института растениеводства НАН Беларуси:

Самая главная проблема – это уборка подсолнечника вовремя. И доработка урожая. Если мы в течение двух часов после уборки очистим и пустим на досушку маслосемена, никаких проблем в дальнейшем для переработки на масло мы не видим, например, как ученые. На юге без вопросов можем выращивать. Все самые трендовые культуры Александру Лукашенко показали на селекционных полях. При должном подходе похвастаться таким изобилием могут хозяйства разных регионов – семенным материалом здесь готовы делиться сколько нужно. А за качество уж тем более ученые ручаются. Все зарегистрированные сорта центра успешно конкурируют с лучшими достижениями зарубежной селекции. На производственном участке отечественные семена проходят доработку – их сортируют по цвету, размеру и весу, анализируют в лабораториях. Берегут как золото, а как иначе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это и моя гордость, что мы сохранили аграрную науку (подробности здесь). Слушайте, с одного колоска начинают возделывать и доводят вот, до тысяч тонн. Это дороже золота. Вот это дороже золота. Должны люди понимать, то, что они пришли, кусок хлеба купили в магазине... Хлеб начинается с них, с ученых. И вот с этого. Зерно, крупы, рапсовое и даже горчичное масло – результаты научных трудов можно проверить на вкус. Президента, к примеру, угостили хлебом из тритикале. Буханка может стать модным экопродуктом в рационе белорусов. Ничего лишнего – 50 граммов муки и вода.

Когда сила хлеба хорошая, то из этих 50 грамм вырастает объем хлеба примерно 750-800 миллилитров. Это свидетельствует о высокой хлебопекарной оценке.