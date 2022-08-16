Какие культуры надо выращивать, чтобы в Беларуси был белок?
Новости Беларуси. Сельскому хозяйству нужна усиленная дисциплина. Об этом 16 августа заявил Александр Лукашенко, посещая экспериментальный производственный участок Научно-практического центра Академии наук по земледелию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент поинтересовался у ученых и аграриев урожайностью бобовых, льна и кукурузы, спросил об имеющихся проблемах и ознакомился с новыми опытными образцами сельскохозяйственных культур.
Федор Привалов, генеральный директор НПЦ по земледелию НАН Беларуси:
Нам надо построить хотя бы в каждой области у себя, чтобы белок получать, хотя бы небольшой заводик переработки люпина.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Понятно, поставить машины, которые…
– Которые дорабатывали бы белок.
Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:
Сейчас на комбинатах для продуктов – на борисовском, на негорельском – они стоят, экструдеры. Не надо ничего дорабатывать. Надо туда люпин, проходит через экструдер, и готовая масса идет в добавление комбикорму. Необходимо поднять люцерну в поле, тогда нам практически не нужен будет белок для дойного стада.