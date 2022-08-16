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Какие культуры надо выращивать, чтобы в Беларуси был белок?

16 августа 2022 18:04
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Новости Беларуси. Сельскому хозяйству нужна усиленная дисциплина. Об этом 16 августа заявил Александр Лукашенко, посещая экспериментальный производственный участок Научно-практического центра Академии наук по земледелию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент поинтересовался у ученых и аграриев урожайностью бобовых, льна и кукурузы, спросил об имеющихся проблемах и ознакомился с новыми опытными образцами сельскохозяйственных культур.  

Какие культуры надо выращивать, чтобы в Беларуси был белок?-1

Федор Привалов, генеральный директор НПЦ по земледелию НАН Беларуси:  
Нам надо построить хотя бы в каждой области у себя, чтобы белок получать, хотя бы небольшой заводик переработки люпина.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Понятно, поставить машины, которые…  
– Которые дорабатывали бы белок.  

Какие культуры надо выращивать, чтобы в Беларуси был белок?-4

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:  
Сейчас на комбинатах для продуктов – на борисовском, на негорельском – они стоят, экструдеры. Не надо ничего дорабатывать. Надо туда люпин, проходит через экструдер, и готовая масса идет в добавление комбикорму. Необходимо поднять люцерну в поле, тогда нам практически не нужен будет белок для дойного стада.  

Какие культуры надо выращивать, чтобы в Беларуси был белок?-7

Александр Лукашенко:  
Мы сможем посеять 80 % от трав люцерны?  

Федор Привалов:  
Сможем, но этим не спасемся.  

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# Сельское хозяйство # общество # Александр Лукашенко # Ксения Худолей # Федор Привалов # Леонид Заяц # Фотофакт

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