Лукашенко: ко мне уже пошёл вал обращений людей, у нас тысячи таких точек, куда просят приехать

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ко мне уже пошел вал обращений людей. У нас ведь тысячи, тысячи таких точек, куда просят люди приехать. Должен сказать, чтобы люди понимали, что несколько тысяч – я все равно не успею побывать там. Ну и потом, я уже как-то об этом говорил, что, наверное, и не совсем правильно, если я буду мотаться по всем точкам без выбора. Я еду туда, где можно увидеть что-то новое. Совсем недавно мы были в Нарочанском этом крае у Турчина. Показал, как с нуля создавать хозяйство. В Крупском районе мы будем опять у Турчина, он покажет, как возрождать целые районы за счет тех хозяйств, которые нуждаются в корне. Это новинка, это новое. В Гродно мы будем днями, чем-то губернатор хочет нас удивить. Посмотрим, чем. То есть если что-то есть новое, надо об этом говорить. И не для того, чтобы только мне посмотреть. А для того, чтобы это внедрять и осваивать в стране.

Лукашенко: «Давайте не будем тратить деньги на безобразия всякие, а будем по-настоящему заниматься технологиями». Читайте здесь.