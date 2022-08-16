«Закрыт вопрос семеноводства». Есть ли проблемы с выращиванием и переработкой льна в Беларуси?

Новости Беларуси. Сельскому хозяйству нужна усиленная дисциплина. Об этом 16 августа заявил Александр Лукашенко, посещая экспериментальный производственный участок Научно-практического центра Академии наук по земледелию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент поинтересовался у ученых и аграриев урожайностью бобовых, льна и кукурузы, спросил об имеющихся проблемах и ознакомился с новыми опытными образцами сельскохозяйственных культур.

Иван Голуб, директор Института льна НАН Беларуси:

Каждый год даем новый сорт. Лен-долгунец Эверест. В этом году ранний.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я вспомнил, что ты мне обещал. Льносемстанций ты мне обещал сделать оптимальное количество, мы тебе помогли чем-то там. Ты сделал льносемстанции?

– Льносемстанции в каждой области есть. Например, Брестские. Мы обеспечиваем семенами, они размножают и дают на льнозаводы.

– Нет проблем сейчас?

– Нет никаких проблем. Закрыт вопрос семеноводства вообще.

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