Лукашенко: «Давайте не будем тратить деньги на безобразия всякие, а будем по-настоящему заниматься технологиями»

Новости Беларуси. Сельскому хозяйству нужна усиленная дисциплина. Об этом заявил Александр Лукашенко, посещая экспериментальный производственный участок Научно-практического центра Академии наук по земледелию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь в течение долгих лет ведут разработки в сфере селекции разных зерновых и бобовых культур, а также ресурсосберегающих систем земледелия, воспроизводства натурального плодородия почв и сохранения растений.

На полях Научно-практического центра разговор первым делом зашел о возделывании бобовых: люпин, соя, люцерна. Эти культуры богаты белком и входят в корма для животноводства. Александр Лукашенко подробно интересовался у ученых и аграриев возможностями развития в этом направлении.

Еще одна перспективная культура для Беларуси – кукуруза. Собеседники сошлись во мнении, что формула высокого урожая этого растения зависит не от количества площадей, а от технологий возделывания.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Давайте административный ресурс включать и заставлять делать так, как это надо. Почему фермеры некоторые сегодня в депозитах держат миллионы рублей? Почему у них деньги есть? Не только потому, что это свое, это точно. Свое – к нему по-другому относишься. А потому, что они соблюдают технологии. Они все время в поле. А у нас руководитель планерку провел, и все щеки надувают. Поэтому нужна дисциплина. Давайте не будем тратить деньги на безобразия всякие, а будем по-настоящему заниматься технологиями. Этот год озимые сеем, следующий – должны быть переломными, если мы хотим богатыми быть в сельском хозяйстве.

Зимующий горох – еще одна новая культура, на которую возлагают надежды отечественные селекционеры. Устойчивая к природным катаклизмам и болезням, к тому же урожайная. Александр Лукашенко поручил в 2023 году опробовать этот и другие сорта на президентских экспериментальных полях.

К слову, все, что удачно возделывается на этих плантациях, внедряется по всей республике. Президент также отметил, что серия аграрных поездок по регионам страны продолжится. Однако в первую очередь в маршруте главы государства те хозяйства, которые могут удивить чем-то новым.