Подсолнечнику быть? Вот что на этот вопрос ответили Президенту

Новости Беларуси. Сельскому хозяйству нужна усиленная дисциплина. Об этом 16 августа заявил Александр Лукашенко, посещая экспериментальный производственный участок Научно-практического центра Академии наук по земледелию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент поинтересовался у ученых и аграриев урожайностью бобовых, льна и кукурузы, спросил об имеющихся проблемах и ознакомился с новыми опытными образцами сельскохозяйственных культур.

Готовы ответить ученые и на вызовы времени. Острый вопрос импортозамещения подсолнечного масла безвыходным в научно-практическом центре не считают.