Подсолнечнику быть? Вот что на этот вопрос ответили Президенту
Новости Беларуси. Сельскому хозяйству нужна усиленная дисциплина. Об этом 16 августа заявил Александр Лукашенко, посещая экспериментальный производственный участок Научно-практического центра Академии наук по земледелию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент поинтересовался у ученых и аграриев урожайностью бобовых, льна и кукурузы, спросил об имеющихся проблемах и ознакомился с новыми опытными образцами сельскохозяйственных культур.
Готовы ответить ученые и на вызовы времени. Острый вопрос импортозамещения подсолнечного масла безвыходным в научно-практическом центре не считают.
Леонид Шиманский, директор Полесского института растениеводства НАН Беларуси:
Вот это корзинки живые, которые с полей.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Этого года, да?
– Да. Этого года. Посмотрите, какая заполненность. Все опять. Технологию нужно соблюдать.
– Это откуда?
– Это все с Мозыря, с Мозырского района.
– Гомельская?
– Да.
– То есть подсолнечнику быть?
– Обязательно.
– И мы с тобой в Александрии это посеем?
– Будем сеять, да. Будем сеять Орион.
Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:
Пусть хозяйства в своих интересах, по большому счету, занимаются, кто может заниматься. Но массово?..