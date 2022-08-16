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Подсолнечнику быть? Вот что на этот вопрос ответили Президенту

16 августа 2022 18:03
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Новости Беларуси. Сельскому хозяйству нужна усиленная дисциплина. Об этом 16 августа заявил Александр Лукашенко, посещая экспериментальный производственный участок Научно-практического центра Академии наук по земледелию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент поинтересовался у ученых и аграриев урожайностью бобовых, льна и кукурузы, спросил об имеющихся проблемах и ознакомился с новыми опытными образцами сельскохозяйственных культур.  

Готовы ответить ученые и на вызовы времени. Острый вопрос импортозамещения подсолнечного масла безвыходным в научно-практическом центре не считают.  

Подсолнечнику быть? Вот что на этот вопрос ответили Президенту-1

Леонид Шиманский, директор Полесского института растениеводства НАН Беларуси:  
Вот это корзинки живые, которые с полей.  

Подсолнечнику быть? Вот что на этот вопрос ответили Президенту-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Этого года, да?  
– Да. Этого года. Посмотрите, какая заполненность. Все опять. Технологию нужно соблюдать.  
– Это откуда?  
– Это все с Мозыря, с Мозырского района.  
– Гомельская?  
– Да.  
– То есть подсолнечнику быть?  
– Обязательно.  
– И мы с тобой в Александрии это посеем?  
– Будем сеять, да. Будем сеять Орион.  

Подсолнечнику быть? Вот что на этот вопрос ответили Президенту-7

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:  
Пусть хозяйства в своих интересах, по большому счету, занимаются, кто может заниматься. Но массово?..  

Подсолнечнику быть? Вот что на этот вопрос ответили Президенту-10

Александр Лукашенко:  
Пробовать надо, а потом сделаем вывод.  

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# Сельское хозяйство # Экономика # Александр Лукашенко # Ксения Худолей # Леонид Заяц # Леонид Шиманский # Фотофакт

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