«Вот это дороже золота!» О каких достижениях в сельском хозяйстве говорил Президент Беларуси?

Новости Беларуси. Сельскому хозяйству нужна усиленная дисциплина. Об этом заявил Александр Лукашенко, посещая экспериментальный производственный участок Научно-практического центра Академии наук по земледелию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь в течение долгих лет ведут разработки в сфере селекции разных зерновых и бобовых культур, а также ресурсосберегающих систем земледелия, воспроизводства натурального плодородия почв и сохранения растений. Лукашенко: «Давайте не будем тратить деньги на безобразия всякие, а будем по-настоящему заниматься технологиями». Подробнее здесь.

Зимующий горох – еще одна новая культура, на которую возлагают надежды отечественные селекционеры. Устойчивая к природным катаклизмам и болезням, к тому же урожайная. Александр Лукашенко поручил в 2023 году опробовать этот и другие сорта на президентских экспериментальных полях. К слову, инновационные достижения белорусской селекции регулярно пополняют мировой портфель семян. В Германии отметили, что отечественный сорт озимой пшеницы «Копылянка» – образец хлебопекарного качества. В гибридных сортах заинтересованы и российские партнеры.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это и моя гордость, что мы сохранили аграрную науку. В мире этого нет – то, что есть у нас здесь и выросло. Для вас это просто – взяли и рассказали, а я-то видел разное. В мире этого нет. Мы это и сохранили, и превзошли. Поэтому я хотел бы, чтобы это целый цикл был, начиная от Гусакова [Владимир Гусаков – председатель Президиума НАН Беларуси – прим. ред.] и заканчивая вашими учеными – рассказали, что это такое. Это ценность, это дороже золота. Вот это дороже золота.

Экспортный потенциал еще предстоит раскрыть. И это одна из главных задач. Чтобы проекты в импортозамещении дали всходы, нужны научные разработки белорусского растениеводства. Впрочем, в этом направлении работа не останавливается.