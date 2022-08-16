Лукашенко о банке генетических ресурсов: это святое. Надо были бы годы, чтобы это произвести

Новости Беларуси. Сельскому хозяйству нужна усиленная дисциплина. Об этом 16 августа заявил Александр Лукашенко, посещая экспериментальный производственный участок Научно-практического центра Академии наук по земледелию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент поинтересовался у ученых и аграриев урожайностью бобовых, льна и кукурузы, спросил об имеющихся проблемах и ознакомился с новыми опытными образцами сельскохозяйственных культур.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Банк – это святое. Чтобы журналисты понимали. Они же знают, вот это расхожее журналистское описание, когда люди от голода в Ленинграде в блокаду умирали, а семена, сорта сохранили. Если бы съели – надо были бы годы, чтобы это произвести.