Лукашенко о банке генетических ресурсов: это святое. Надо были бы годы, чтобы это произвести
Новости Беларуси. Сельскому хозяйству нужна усиленная дисциплина. Об этом 16 августа заявил Александр Лукашенко, посещая экспериментальный производственный участок Научно-практического центра Академии наук по земледелию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент поинтересовался у ученых и аграриев урожайностью бобовых, льна и кукурузы, спросил об имеющихся проблемах и ознакомился с новыми опытными образцами сельскохозяйственных культур.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Банк – это святое. Чтобы журналисты понимали. Они же знают, вот это расхожее журналистское описание, когда люди от голода в Ленинграде в блокаду умирали, а семена, сорта сохранили. Если бы съели – надо были бы годы, чтобы это произвести.
Будущим поколениям они вполне могут пригодиться.
Александр Лукашенко:
Ну, короче, золотой запас.
Конечно, соседям по геополитической карте не с руки громко аплодировать нашим ученым. Но факт, как говорится, на столе – в планетарное хранилище для будущих поколений выбрали именно нашу пшеницу.
Федор Привалов, генеральный директор НПЦ по земледелию НАН Беларуси:
На острове Шпицберген строится в ледниках, построено планетарное хранилище, где хранятся лучшие образцы всего мира генетических ресурсов. Так вот, наши пшеницы, Луч, Тополянка, по хлебопекарному качеству не превзошел их ни один сорт. Ее немцы признали уникальным и отдали на хранение на остров. В это планетарное хранение Шпицберген. Об этом немцы нигде не кричат.
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