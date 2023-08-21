Как избежать случайных людей у власти? Сергей Сивец о том, кто не попадёт в депутаты и ВНС

На старте электоральной гонки. Как законодательные перемены будут внедряться в политическую жизнь нашей страны? Действительно ли белорусское гражданское общество вышло из спячки? Чего ждать от модернизации государственной архитектуры? Ответы не только на эти вопросы ведущие вместе с экспертами будут искать на площадке ток-шоу « По существу »‎.

Алена Сырова: Да, это от случайных людей во власти, которые в худшем смысле этого слова могут необдуманно наворотить дел. Как на ваш взгляд, удалось это сделать или нет? Ведь, по сути, у нас сейчас глава государства – центр силы. Всебелорусское народное собрание, парламент будут разными центрами силы, которые эту ответственность рассредоточат, будут нести ее коллективно. Не нарушится ли порядок, ведь будет больше разных людей с разными мнениями? У коммунистов один взгляд, а у либералов совершенно другой.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Что касается политических партий, вопрос, связанный с включением политических партий в число субъектов, имеющих право выдвижения своих кандидатов на выборах, был очень дискуссионный в рамках работы конституционной комиссии, статья 69. Чем руководствовались, включая политические партии. Партия должна генерировать, во-первых, идеи, во-вторых, новых людей, которые как раз способны не шаблонами, клише, канцеляризмами привлекать на свою сторону избирателей, а давать обществу те идеи, которые будут драйвером дальнейшего развития и общества, и государства. Сохранение государственности и ее защита в некоторых случаях, если будет существовать угроза национальной безопасности. И тот алгоритм, который уже был сформирован в рамках конституционной конструкции, когда мы ВНС интегрировали, на сегодня дает нам превенцию того, что случайных людей не будет.

Потому что мы параллельно этому еще и внесли определенные защитные механизмы как в Конституцию, так и в действующее законодательство, связанное с тем, что ни в депутаты, ни в делегаты ВНС, ни в субъекты гражданского общества не попадут люди, которые имеют иностранное гражданство, подданство, имеют льготы и преимущества, которые по политическим, национальным, религиозным признакам так или иначе по большому счету аффилируют этих людей с внешними заинтересантами. И плюс сам алгоритм формирования ВНС: одна треть, одна треть, одна треть от всех трех ветвей власти – законодательной, исполнительной, судебной. От местных советов депутатов и от субъектов гражданского общества – как раз и позволяет нам достичь вот этого баланса, где не будет, вне зависимости от того, каких политических взглядов придерживается тот или иной гражданин, но не будет перекоса в плане численности. А самое главное, пусть все эти люди и придерживаются разных политических платформ, но они все стоят на незыблемости конституционного строя, на гражданском согласии, развитии нашего общества и государства.

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