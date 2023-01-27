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Гусаков: наука Беларуси за последние годы имеет прорывные результаты во многих сферах

27 января 2023 19:05
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Новости Беларуси. Они драйвер развития страны и генераторы новых идей и решений. В это воскресенье, 29 января, белорусские ученые отмечают свой профессиональный праздник, а накануне принимают заслуженные награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О достижениях тех, кто посвятил жизнь исследованиям, расскажет Анна Корольчук.

Гусаков: наука Беларуси за последние годы имеет прорывные результаты во многих сферах-1

Алина Нестерович принимает экзамен по сопромату у будущих архитекторов. Сама девушка увлеклась наукой еще на третьем курсе вуза, все благодаря поддержке преподавателя. После выпуска осталась в альма-матер, защитила кандидатскую диссертацию и занялась исследованием изменений композитных пластин при различных нагрузках. Результаты уже применяют в машиностроении. Интересны они будут и для строителей.

Гусаков: наука Беларуси за последние годы имеет прорывные результаты во многих сферах-4

Алина Нестерович, доцент кафедры Белорусского государственного университета транспорта:
Где-то неделями сидишь, ждешь, когда получится разрешить какое-то уравнение. Было даже такое, что спишь, а приходит на ум какая-то умная мысль. Думаешь, утром проснусь и попробую. И получается.

Она стала одной из шести молодых ученых, которым в 2023 году присудили специальные премии Гомельского облисполкома.

Гусаков: наука Беларуси за последние годы имеет прорывные результаты во многих сферах-7

Анна Корольчук, корреспондент:
За 22 года обладателями премии Гомельского облисполкома стали 212 молодых ученых и специалистов гуманитарных и технических сфер. Кроме того, ежегодно несколько гомельских разработок побеждают в финале конкурса «100 идей для Беларуси» и получают гранты на реализацию проектов.

Гусаков: наука Беларуси за последние годы имеет прорывные результаты во многих сферах-10

К перспективным кадрам – особое отношение. Реальный сектор экономики как никогда нуждается в современных технологиях. Награды получила не только одаренная молодежь, но и светила науки, которые отдали ей полвека. Читайте здесь.

Гусаков: наука Беларуси за последние годы имеет прорывные результаты во многих сферах-13

Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:
Наука Беларуси за последние годы имеет прорывные результаты, разработки во многих сферах научной деятельности и экономики. Раньше такого не было. Были точечные разработки в отдельных сферах и отраслях.

Петр Пархомчик: очень важно, что изобретения переходят из науки в реальное производство. Подробности.

Гусаков: наука Беларуси за последние годы имеет прорывные результаты во многих сферах-16

Научно-технологическая безопасность страны остается в приоритете государственной политики. Сегодня Беларусь входит в десятку лучших стран мира по таким показателям, как «Подготовка специалистов в области науки и техники», «Высшее образование» и «Изобретения и полезные модели».

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# Белорусская наука # общество # Алина Нестерович # Анна Корольчук # Петр Пархомчик # Владимир Гусаков # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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