В Гомеле чествуют талантливых учёных региона

Новости Беларуси. Накануне Дня белорусской науки в Гомеле чествуют лучших молодых исследователей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Накануне Дня белорусской науки в Гомеле чествуют лучших молодых исследователей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Работают они в самых различных направлениях: психология, медицина, строительство и транспорт. Разработки внесли весомый вклад в развитие экономики и социальной сферы региона. Радует и то, что маститые ученые могут похвастаться не только своими достижениями, но и талантливыми учениками.
Вера Гизатуллина, кандидат экономических наук, профессор Белорусского государственного университета транспорта:
Прошла весь путь: от ассистента до заведующего двух кафедр. Потом создали научно-исследовательскую лабораторию, которая работает на Белорусскую железную дорогу, и всю нормативную базу, которая формирует экономическую, финансовую работу железной дороги, сделали. Детей привлекаем, наших студентов, они очень талантливые детки. Кто-то хочет учиться, кто-то – нет, но все равно они очень талантливые и хорошие ребята. Поэтому мы можем быть спокойны за нашу республику, потому что молодежь у нас прекрасная.
Преемственность поколений дает результат – шесть молодых специалистов-самородков удостоены специальной премии облисполкома.
Кристина Сирош, младший научный сотрудник проектно-конструкторского отдела Белорусского государственного университета транспорта:
В сфере строительства я работаю, исследования достаточно сложные и кропотливые, но очень интересные. Моя разработка будет применима, она позволит сократить процесс проектирования, позволит спроектировать заранее, численно увидеть модель конструкции, как она будет себя вести, как она работает.
К перспективным кадрам в регионе особое отношение. За 22 года обладателями премии Гомельского облисполкома стали более 200 молодых ученых.
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