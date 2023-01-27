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Пётр Пархомчик: очень важно, что изобретения переходят из науки в реальное производство

27 января 2023 19:07
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Новости Беларуси. Взаимодействие науки и промышленности дает весомый результат – все больше разработок переходят в производство, а на предприятиях открываются отраслевые лаборатории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пётр Пархомчик: очень важно, что изобретения переходят из науки в реальное производство-1

Успешный тандем ученых и реального сектора экономики позволил нам ответить на те вызовы, с которыми пришлось столкнуться нашей стране. Об этом говорили 27 января на общем собрании научной общественности Беларуси.

Пётр Пархомчик: очень важно, что изобретения переходят из науки в реальное производство-4

Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси:
Очень важно, что все образцы, изобретения переходят из науки в реальный сектор, в реальное производство. Взаимодействие науки и промышленности дает тот результат, который наша промышленность получила по результатам этого года.

Гусаков: наука Беларуси за последние годы имеет прорывные результаты во многих сферах. Читайте здесь.

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# Белорусская наука # общество # Петр Пархомчик # Владимир Гусаков # Анна Корольчук # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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