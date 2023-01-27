Пётр Пархомчик: очень важно, что изобретения переходят из науки в реальное производство

Новости Беларуси. Взаимодействие науки и промышленности дает весомый результат – все больше разработок переходят в производство, а на предприятиях открываются отраслевые лаборатории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Успешный тандем ученых и реального сектора экономики позволил нам ответить на те вызовы, с которыми пришлось столкнуться нашей стране. Об этом говорили 27 января на общем собрании научной общественности Беларуси.

Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси:

Очень важно, что все образцы, изобретения переходят из науки в реальный сектор, в реальное производство. Взаимодействие науки и промышленности дает тот результат, который наша промышленность получила по результатам этого года.

Гусаков: наука Беларуси за последние годы имеет прорывные результаты во многих сферах. Читайте здесь.