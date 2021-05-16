Григорий Азарёнок: заманчивой конфеткой у TUT.BY были афиши, поиск работы, светская жизнь. Закладывалась мина, которая взорвётся в 2020-м

Новости Беларуси. Уже традиционная награда от Григория Азаренка. На этот раз лауреат коллективный – это редакция портала TUT.BY, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В свое время лично Барак Обама консультировал Юрия Зиссера на тему того, как это уже бывшее СМИ должно разрушать белорусские устои и наше государство, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но если раньше они боялись или стеснялись откровенно агитировать за свержение власти, то в последний год ресурс стал откровенным пропагандистским листком.

Григорий Азаренок, СТВ:

Хочешь победить врага – завладей его умом, сердцем и душой. Тогда он сам вынесет ключи от врат. Истина старая и даже банальная. Тем не менее верная. Треклят сын погибельный Иуда, ежели за сребролюбие давится. Это рубрика «Орден Иуды». Говорим о тех, кто не помнил добра и осквернил свою жизнь грехом предательства. Меня зовут Григорий Азаренок. Григорий Азаренок:

Любой криминалист вам скажет: прежде чем старый педофил осуществит свое гнусное злодеяние, он будет долго втираться к ребенку в доверие. Он купит ему конфетку, он станет его другом, он покатает его на машине. И вот уже ничего не подозревающий малыш приходит к грязному интригану домой. Григорий Азаренок:

Так и поступал до 2020 года портал TUT.BY. Заманчивой конфеткой были афиши, поиск работы, светская жизнь, городские происшествия, криминал. То, что интересует людей в спокойные времена. Постепенно на медиаполе они подобрали под себя практически все инфопространство. Но не потому, что особо талантливые – содержание они всегда воровали. А потому, что особо изворотливые. И, конечно же, пользовались благосклонностью власти. И Шрайбман непременно хвалил Президента Лукашенко. Только эти бездарные, глупые подкасты не были никому интересны. А заодно бесконечно пиарили евросоюзовские инициативы. Так закладывалась мина, которая взорвется летом 2020-го.

Григорий Азаренок:

Вы мгновенно переквалифицировались в боевой листок. Самый грязный и похабный. Каким-то образом вы оказались напрямую связаны с оппозиционными штабами. Ежедневная раскрутка Тихановской, Бабарико и Цепкало. Это на сайте. Но вы создали два Telegram-канала, которые стали координировать сначала незаконные акции, а затем и массовые беспорядки. Но действовали вы всегда подло, по-иезуитски. Вы боитесь говорить от себя. Считаете себя самыми умными. Григорий Азаренок:

Вот, например, «протестующие кричат ОМОНу: «Опускай щиты». Что это, если не призыв к невыполнению приказов командира, не требование предательства?

А вот вы наслаждаетесь фейерверками в сторону силовиков в Бресте. Вам плевать, что у этих силовиков есть матери, жены и дети. Вам, уркам, нужна кровь.

Григорий Азаренок:

Реклама экстремистского Telegram-канала вам тоже не чужда. Вы – одна стая, и у вас общие хозяева. Вот вы смакуете, как пресс-секретарю Президента и председателю Совета Республики безумная толпа орет несуразицу. Вам нравится, вы наслаждаетесь этим. Вся ваша гниль вылезла наружу.

Григорий Азаренок:

Вы звали на митинги. Вы призывали к расколу в силовых структурах. Вы рекламировали забастовки. Вы довели людей до безумия. Самая показательная история – фейк про изнасилованного в глаза Тимура. Эта история вашим редакционным педофилам очень понравилась. Вы были разочарованы, когда это оказалось враньем. Григорий Азаренок:

До какой подлости вы опустились. Ваша истеричная хамка звонила врачу, буквально клешнями достала у него медицинские документы, публиковать которые вы не имели права. Вы подставили человека – ради хайпа, ради своих денег, которые отрабатываете. Григорий Азаренок:

А почему ни у кого не возникает один простой вопрос. Несколько раз в неделю на TUT.BY появляются одни и те же 15 сумасшедших теток, которые с закрытыми лицами шпацыруюць – то с зонтиками, то с цветочками, то еще с чем. И всегда рядом фотокорреспондент TUT.BY. В любом месте, в любой подворотне. Значит, вы знаете, где они появятся. На языке права это называется организацией несанкционированного пикета.

Григорий Азаренок:

Вы опубликовали негативные рейтинги судей. И их личные данные тут же появились на различных черных и карательных каналах. Данные о детях, о родных. TUT.BY – вы уголовники и стукачи. А как понимать статьи, где вы учите людей, как правильно подписаться на экстремистские каналы и при этом не попасться? Это что, честная журналистика? Или заказ, который пришел вам из Вильнюса и Варшавы? О вашей подлой сущности высказалась психолог из Риги Алена Дзиодзина. Психолог Алёна Дзиодзина: когда из-за денег начинают торговать человеческими судьбами – это грязная журналистика