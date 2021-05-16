Психолог Алёна Дзиодзина: когда из-за денег начинают торговать человеческими судьбами – это грязная журналистика

Новости Беларуси. Уже традиционная награда от Григория Азаренка. На этот раз лауреат коллективный – это редакция портала TUT.BY, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
О вашей подлой сущности есть что сказать психологу из Риги Алене Дзиодзиной.
Новости Беларуси. Уже традиционная награда от Григория Азаренка. На этот раз лауреат коллективный – это редакция портала TUT.BY, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
О вашей подлой сущности есть что сказать психологу из Риги Алене Дзиодзиной.
Григорий Азаренок, СТВ:
Алена, что вы думаете об этих пропагандистах?
Алена Дзиодзина, психолог:
СМИ не зря называют четвертой властью, ведь один популярный журналист может заменить целую команду политических агитаторов. Все зависит от того, на какую повестку информационный ресурс работает. То есть стоит задача давать объективную реальность или же все-таки нужно достичь какого-то результата.
Алена Дзиодзина:
Если надо достичь результата, сформировать какое-то мнение или побудить людей к определенному политическому поведению, то тогда «давайте влиять на аудиторию». Эта история, как правило, заканчивается тем, что информационный ресурс, условно говоря, трясет пробиркой, создавая некую субъективную реальность. Но это уже вопрос принципов, на которые информационный ресурс ориентируется, потому что речь идет ни много ни мало о человеческих судьбах.
Алена Дзиодзина:
Важно еще обращать внимание на два момента: кто это все финансирует и в какой момент политическая риторика подаваемого контента настолько радикализировалась? Нередко за подобными метаморфозами стоят именно деньги. И когда из-за них начинают торговать человеческими судьбами – это грязная журналистика.
Алена Дзиодзина:
Понимаете, война всегда велась теми средствами, которые есть. Сейчас это нередко информационные средства: попытки оказывать давление, расшатывать власть изнутри. Эти средства всегда соответствуют моменту. Их задача – всех напугать, всех отвернуть от власти и государства, убедить всех в том, что на данный момент власть представляет собой некий политический изгой.
Алена Дзиодзина:
Под эту задачу уже намеренно выискивается некий информационный повод, который сможет эмоционально вовлечь аудиторию, побуждая людей к нужному поведению. Но тут уже хочется еще раз напомнить, что профессиональная журналистика в первую очередь требует подачи проверенной и достоверной информации. Ну, если журналист не поступился этими принципами, разумеется. Иначе в таком случае мы сможем пронаблюдать и патриотизм за деньги, и пляски на костях произошедшей трагедии.
Алена Дзиодзина:
Насколько я помню, вокруг TUT.BY тоже звучала пренеприятная история о намеренном создании фейка. Дело ясное, что дело темное. Возможно, тоже грязное.