Психолог Алёна Дзиодзина: когда из-за денег начинают торговать человеческими судьбами – это грязная журналистика

Новости Беларуси. Уже традиционная награда от Григория Азаренка. На этот раз лауреат коллективный – это редакция портала TUT.BY, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Алена Дзиодзина, психолог:

СМИ не зря называют четвертой властью, ведь один популярный журналист может заменить целую команду политических агитаторов. Все зависит от того, на какую повестку информационный ресурс работает. То есть стоит задача давать объективную реальность или же все-таки нужно достичь какого-то результата.

Алена Дзиодзина:

Если надо достичь результата, сформировать какое-то мнение или побудить людей к определенному политическому поведению, то тогда «давайте влиять на аудиторию». Эта история, как правило, заканчивается тем, что информационный ресурс, условно говоря, трясет пробиркой, создавая некую субъективную реальность. Но это уже вопрос принципов, на которые информационный ресурс ориентируется, потому что речь идет ни много ни мало о человеческих судьбах.

Алена Дзиодзина:

Важно еще обращать внимание на два момента: кто это все финансирует и в какой момент политическая риторика подаваемого контента настолько радикализировалась? Нередко за подобными метаморфозами стоят именно деньги. И когда из-за них начинают торговать человеческими судьбами – это грязная журналистика.