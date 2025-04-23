Песков: Москва не расценивает заявление Вэнса в качестве ультиматума

В Кремле не расценили заявление вице-президента США Джея Ди Вэнса о потенциальном выходе Вашингтона из переговорного процесса по Украине как ультиматум с американской стороны, пишет РИА Новости.
В Кремле не расценили заявление вице-президента США Джея Ди Вэнса о потенциальном выходе Вашингтона из переговорного процесса по Украине как ультиматум с американской стороны, пишет РИА Новости.
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Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова попросили прокомментировать, расцениваются ли в Кремле слова Вэнса как ультиматум. Дипломат ответил отрицательно, добавив, что представители Вашингтона продолжают по данному вопросу прикладывать усилия в качестве посредника, что приветствуется РФ.