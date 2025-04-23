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Пенсионеры с 1 мая смогут воспользоваться скидкой 50% на проезд в электричках

23 апреля 2025 10:41
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Льготы – возвращаются. Белорусская железная дорога объявила, что с 1 мая вновь пенсионеры будут оплачивать лишь половину стоимости проезда в электричках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пенсионеры с 1 мая смогут воспользоваться скидкой 50% на проезд в электричках-2

Дачный тариф традиционно действует до конца октября. Для приобретения билета со скидкой на поезда региональных линий эконом-класса необходимо предъявить оригинал пенсионного удостоверения и иметь его с собой во время поездки.

# Белорусская железная дорога # Пенсионеры

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