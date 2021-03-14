Григорий Азарёнок об Антоне Мартыненко: счёл личным оскорблением, когда ему предложили редакторскую работу

Новости Беларуси. Рубрика «Орден Иуды». Григорий Азаренок рассказывает о тех, кто предал и свой народ, и свое Отечество, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Игорь Позняк, СТВ:

Как правило, это люди лицемерные, лживые, трусливые и настолько самовлюбленные, что считают себя выше государства и простых людей. Сегодня мой коллега продолжит рассказ о бывших сотрудниках нашего телеканала.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Треклят сын погибельный Иуда, ежели за сребролюбие давится. Это рубрика «Орден Иуды». Говорим о тех, кто не помнил добра и осквернил свою жизнь грехом предательства. Меня зовут Григорий Азаренок. Белорусский протест вобрал в себя все самое низкое, подлое, скользкое, гадкое, трусливое, лживое – все самое отвратительное. Весь столичный планктон бездельников, всю подворотнюю шпану, урок и уголовников, всех наркотически и айфонозависимых. В одних рядах шли тунеядец и хиппи, студент-двоечник и пожилая истеричка. А запевалами были предатели-перевертыши. Антон Мартыненко был одним из них. И если мы заговорили о водных паразитах, то этого персонажа можно смело назвать медузой. То есть бесхребетное существо, которое меняет свою форму в зависимости от того, как ему выгодно. Еще вчера ты с удовольствием примерял советскую военную форму и распевал патриотические песни на ток-шоу, клялся и бравировал памятью предков. А сегодня пишешь слезные посты о магазине полицайского ширпотреба.

Григорий Азаренок:

А вы никогда не задумывались, почему все эти ипешнички из event-агентств продались сразу, в один момент? За сколько этих скоморохов купил Бабарико? Уверен, что дешево. Им больше нужен хайп, кайф, чил и все вот это вот. А на то, что извергать из своего ротового отверстия, им в принципе все равно. Но к Антону отношение было всегда очень лояльное. Все-таки добрые люди у нас на руководящих постах. Даже закрыли глаза на 57 административных нарушений. К слову, за нарушение ПДД. А скомороху было плевать, что подвергает жизнь других опасности. Ведь он пуп земли и зорка. Он счел личным оскорблением, когда после его публичных плевков в сторону государства ему предложили редакторскую работу. Нет, писать, работать, трудиться – это не для нашего гения. Ему подай готовый сценарий на телесуфлере, и он пооткрывает рот. И человек, не написавший ни одной строчки, кроме фейсбучно-инстаграмного графоманства, смеет с легким пренебрежением лить грязь на Андрея Муковозчика. Серые бездарности всегда завидовали тем, кто любит и умеет трудиться. Это еще Пушкин подметил. Но вот даже до Сальери Мартыненко очень далеко. Психолог об Антоне Мартыненко: риторика кардинально меняется, и в какой момент он настоящий – это большой вопрос