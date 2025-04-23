Русый: любая экономика – это баланс и контроль разумности принятых решений

За последние четыре года количество проверок в Беларуси сократилось вдвое. Об этом заявил председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов, выступая на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Беларуси. На уменьшение числа мониторинговых мероприятий ведомство нацеливал глава нашего государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КГК последовательно движется в этом направлении. Вместе с тем, растет и средний показатель выполнения рекомендаций и предписаний, выданными надзорными органами. В 2024 году он превысил 92 %. Среди других значимых итогов 2024 года также пресечение каналов финансирования экстремистской и террористической деятельности – по этим фактам возбуждено 44 уголовных дела. В поле зрения КГК остаются вопросы животноводства, мелиорации и всех видов сельскохозяйственных работ.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Самое главное, что любая экономика – это баланс, учет того, что ты сделал, экономическая целесообразность и, с другой стороны, контроль разумности принятых решений. Самый главный подход – находить тот оптимум, не мешать руководителю при принятии правильных решений. Поэтому у нас уже Комитет госконтроля нашел вот такие подходы, как один из органов государственного управления. Нам надо подсказать по целому ряду подходов, где надо уже внести дополнения и изменения в наши законодательные акты.