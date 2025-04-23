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40% жителей Латвии считают, что их жизнь становится только хуже – опрос

23 апреля 2025 10:41
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В Латвии растет число жителей, которые считают, что их благосостояние будет становиться все хуже и хуже. Об этом говорят данные соцопроса, проведенного по заказу государственной канцелярии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

40% жителей Латвии считают, что их жизнь становится только хуже – опрос-2

В этом признались более 40 % респондентов. Хотя год назад с пессимизмом смотрели в будущее лишь 38 % опрошенных. Многих беспокоит безопасность. В способности государства защитить население в кризисных ситуациях сомневается около половины населения. 58 % критикуют действия правительства и премьер-министра в решении социальных и политических проблем, а 60 % убеждены, что власти не смогут справиться с тяжелыми кризисными ситуациями. 

# Латвия # Опрос

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