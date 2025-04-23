Поддерживают женщин в декретном отпуске. Рассказываем, почему стоит поучаствовать в конкурсе «БизнесМАМА»

Наш ответ всем, кто уверен, что с рождением ребенка жизнь женщины ограничивается только подгузниками и песочницей, вы ошибаетесь. Мамина перезагрузка – это не конец, а старт. Отныне декретный отпуск – это ваша новая лаборатория гениальных идей, потому что в Беларуси дан старт проекту «БизнесМАМА».

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Ольга Русинович, директор Департамента по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь и Елена Прохорова, председатель Объединенной организации субъектов предпринимательской деятельности ОО «Белорусский союз женщин».

Александр Стасевич, ведущий:

Прием заявок на конкурс «БизнесМАМА» уже стартовал. А когда родилась идея и какая конечная цель проекта?