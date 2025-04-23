Поддерживают женщин в декретном отпуске. Рассказываем, почему стоит поучаствовать в конкурсе «БизнесМАМА»

Наш ответ всем, кто уверен, что с рождением ребенка жизнь женщины ограничивается только подгузниками и песочницей, вы ошибаетесь. Мамина перезагрузка – это не конец, а старт. Отныне декретный отпуск – это ваша новая лаборатория гениальных идей, потому что в Беларуси дан старт проекту «БизнесМАМА».
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Ольга Русинович, директор Департамента по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь и Елена Прохорова, председатель Объединенной организации субъектов предпринимательской деятельности ОО «Белорусский союз женщин».
Александр Стасевич, ведущий:
Прием заявок на конкурс «БизнесМАМА» уже стартовал. А когда родилась идея и какая конечная цель проекта?
Ольга Русинович, директор Департамента по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь:
Цель конкурса «БизнесМАМА» – это помочь поддержать женщин, находящихся в декретном отпуске, реализовать их бизнес-инициативу. Идея родилась с коллегами, с Белорусским союзом женщин и Белинвестбанком при реализации соглашения, которое заключено (трехстороннее соглашение) по поддержке женского предпринимательства. Участие в конкурсе может принять любая женщина, которая воспитывает ребенка до трех лет. Достаточно подать заявку и приложить небольшую презентацию своей бизнес-идеи, направить это все на электронный ящик Департамента по предпринимательству Министерства экономики. Весьма разнообразен призовой фонд данного конкурса. Это наиболее, наверное, интересующий вопрос. Наших победителей, кроме дипломов Министерства экономики, ожидает также безлимитное посещение фитнес-центров в Республике Беларусь. Наши партнеры предоставляют массу призов. Это и наборы канцелярской продукции, и наборы косметики. Я полагаю, наверное, самым ценным, интересным призом является возможность прохождения краткосрочных курсов в бизнес-школах нашей страны, где уже опытные профессионалы научат либо азам предпринимательской деятельности, начальным шагам, либо помогут уже развить существующий бизнес.
Подробности в видео.